Sau tin đồn ly hôn, cộng đồng mạng tung bằng chứng Triệu Vy mang thai lần hai

Ồn ào ly hôn chưa kết thúc, mới đây một tài khoản mạng xã hội Trung Quốc bất ngờ đăng tải giấy khám thai được cho là của nữ diễn viên nổi tiếng Triệu Vy.
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Năm 2008, thông qua Vương Phi, Triệu Vy quen biết với doanh nhân Huỳnh Hữu Long. Năm 2009, cặp đôi đăng ký hết hôn. Sau khi lập gia đình, Triệu Vy bắt đầu chuyển hướng phát triển sự nghiệp sang đầu tư kinh doanh. Với tên tuổi sẵn có, Triệu Vy cùng chồng phát triển công ty và gặt hái được rất nhiều thành công.
10 năm kết hôn, cặp đôi có với nhau một bé gái, cuộc sống gia đình vẫn luôn hạnh phúc. Bắt đầu từ khoảng 2 năm trước, vợ chồng Triệu Vy bị điều tra vì làm giả hồ sơ, thao túng thị trường chứng khoán. Cả hai bị cấm không được tham gia vào thị trường chứng khoán trong vòng 5 năm. Ngay sau đó cặp đôi còn vướng phải hàng loạt vụ kiện cáo lớn nhỏ vì scandal này.
Bên cạnh việc kinh doanh không thuận lợi, vợ chồng Triệu Vy còn dính tin đồn hôn nhân không hạnh phúc. Nhiều người thạo tin cho rằng cặp đôi đã âm thầm ly hôn, Huỳnh Hữu Long ra đi tay trắng. Đứng trước những tin đồn này, Triệu Vy đã lên tiếng phủ nhận.
Mới đây, một tài khoản mạng xã hội bất ngờ đăng thông tin Triệu Vy đang mang thai đứa con thứ hai. Người này khẳng định đây là tin chính xác và chứng minh bằng một tờ giấy khám thai mang tên Triệu Vy.
Bên cạnh đó, người này còn đăng hình Triệu Vy được cho là đang đi khám thai cùng con gái. "Tiểu Yến Tử" đi giày bệt, vòng hai lớn hơn bình thường. Hiện phía Triệu Vy chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về tin đồn này.