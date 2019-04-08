Sau tin đồn ly hôn, cộng đồng mạng tung bằng chứng Triệu Vy mang thai lần hai

Năm 2008, thông qua Vương Phi, Triệu Vy quen biết với doanh nhân Huỳnh Hữu Long. Năm 2009, cặp đôi đăng ký hết hôn. Sau khi lập gia đình, Triệu Vy bắt đầu chuyển hướng phát triển sự nghiệp sang đầu tư kinh doanh. Với tên tuổi sẵn có, Triệu Vy cùng chồng phát triển công ty và gặt hái được rất nhiều thành công.

Triệu Vy và chồng là những doanh nhân giàu có bậc nhất tại Trung Quốc

10 năm kết hôn, cặp đôi có với nhau một bé gái, cuộc sống gia đình vẫn luôn hạnh phúc. Bắt đầu từ khoảng 2 năm trước, vợ chồng Triệu Vy bị điều tra vì làm giả hồ sơ, thao túng thị trường chứng khoán. Cả hai bị cấm không được tham gia vào thị trường chứng khoán trong vòng 5 năm. Ngay sau đó cặp đôi còn vướng phải hàng loạt vụ kiện cáo lớn nhỏ vì scandal này.