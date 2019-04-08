Trác Vỹ ‘tóm gọn’ khoảnh khắc ngoại tình của mỹ nam ‘Hoa Thiên Cốt’

Sao quốc tế 08/04/2019 13:36

Mới đây Trác Vỹ đã tung bằng chứng cho thấy Trương Đan Phong qua đêm với trợ lý của mình tại khách sạn.

Trương Đan Phong được nhiều người yêu mến qua vai diễn Đông Phương Úc Khanh trong bộ phim nổi tiếng “Hoa Thiên Cốt”. Anh kết hôn với nữ diễn viên Hồng Hân, hơn anh gần 10 tuổi. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc giúp Trương Đan Phong nhận được nhiều kịch bản hay với hình mẫu người đàn ông chuẩn mực.

Trác Vỹ ‘tóm gọn’ khoảnh khắc ngoại tình của mỹ nam ‘Hoa Thiên Cốt’ - Ảnh 1
Trương Đan Phong và vợ luôn công khai những giây phút tình cảm
Trác Vỹ ‘tóm gọn’ khoảnh khắc ngoại tình của mỹ nam ‘Hoa Thiên Cốt’ - Ảnh 2
Giữa năm 2018, Trương Đan Phong dính nghi án ngoại tình với trợ lý

Giữa năm 2018 rộ tin đồn liên quan đến việc Trương Đan Phong ngoại tình với trợ lý trẻ Tất Oánh. Sau đó phía nam diễn viên họ Trương đã lên tiếng phủ nhận, Hồng Hân cũng đăng đàn bảo vệ chồng và tuyên bố coi Tất Oánh như em gái. Nhờ hành động này của Hồng Hân, chuyện Trương Đan Phong ngoại tình bị ém xuống.

Trác Vỹ ‘tóm gọn’ khoảnh khắc ngoại tình của mỹ nam ‘Hoa Thiên Cốt’ - Ảnh 3

Trác Vỹ ‘tóm gọn’ khoảnh khắc ngoại tình của mỹ nam ‘Hoa Thiên Cốt’ - Ảnh 4
Sau khi có tin đồn, trợ lý Tất Oánh và Trương Đan Phong vẫn qua lại với nhau

Trác Vỹ ‘tóm gọn’ khoảnh khắc ngoại tình của mỹ nam ‘Hoa Thiên Cốt’ - Ảnh 5

Trác Vỹ ‘tóm gọn’ khoảnh khắc ngoại tình của mỹ nam ‘Hoa Thiên Cốt’ - Ảnh 6
Trương Đan Phong và Tất Oánh đi ăn tối...

Tưởng rằng mọi chuyện đã dừng lại ở đây, thế nhưng mới đây Trác Vỹ đã tung toàn bộ quá trình ngoại tình của Trương Đan Phong và Tất Oánh. Cặp đôi đã vào phòng khách sạn và qua đêm cùng nhau. Toàn bộ quá trình này đều được phía Trác Vỹ ghi lại.

Trác Vỹ ‘tóm gọn’ khoảnh khắc ngoại tình của mỹ nam ‘Hoa Thiên Cốt’ - Ảnh 7

Trác Vỹ ‘tóm gọn’ khoảnh khắc ngoại tình của mỹ nam ‘Hoa Thiên Cốt’ - Ảnh 8
... sau đó về phòng khách sạn 'họp kín' 3 tiếng, tất cả quá trình đều bị Trác Vỹ 'tóm gọn'
Trác Vỹ ‘tóm gọn’ khoảnh khắc ngoại tình của mỹ nam ‘Hoa Thiên Cốt’ - Ảnh 9
Trương Đan Phong luôn xây dựng hình tượng người đàn ông của gia đình, yêu thương vợ con

Quá thất vọng, Hồng Hân đã đăng trên trang cá nhân của mình với nội dung: “Thế nào mới có thể làm một người phụ nữ thông minh? Tôi quá ngu ngốc mà”. Hành động này của Hồng Hân như một lời khẳng định về những hình ảnh Trác Vỹ đăng tải. Hiện nay Trương Đan Phong vẫn giữ im lặng trước sức ép dư luận.

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Từ khóa:   Hoa Thiên Cốt Trương Đan Phong Trương Đan Phong ngoại tình

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