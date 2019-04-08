Trương Đan Phong được nhiều người yêu mến qua vai diễn Đông Phương Úc Khanh trong bộ phim nổi tiếng “Hoa Thiên Cốt”. Anh kết hôn với nữ diễn viên Hồng Hân, hơn anh gần 10 tuổi. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc giúp Trương Đan Phong nhận được nhiều kịch bản hay với hình mẫu người đàn ông chuẩn mực.

Trương Đan Phong và vợ luôn công khai những giây phút tình cảm

Giữa năm 2018, Trương Đan Phong dính nghi án ngoại tình với trợ lý

Giữa năm 2018 rộ tin đồn liên quan đến việc Trương Đan Phong ngoại tình với trợ lý trẻ Tất Oánh. Sau đó phía nam diễn viên họ Trương đã lên tiếng phủ nhận, Hồng Hân cũng đăng đàn bảo vệ chồng và tuyên bố coi Tất Oánh như em gái. Nhờ hành động này của Hồng Hân, chuyện Trương Đan Phong ngoại tình bị ém xuống.