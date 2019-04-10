Thời gian trước đây, vì không liên lạc được Ngô Trác Lâm, Ngô Ỷ Lợi lo con gái bị sát hại nên đã gọi điện báo cảnh sát. Việc làm này của “người tình Thành Long” nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo giới. Sau khi cảnh sát tìm được Ngô Trác Lâm, cô con gái đồng tính của Thành Long đã công khai chỉ trích mẹ mình. Cô cho rằng mẹ mình mắc bệnh tâm thần và cần phải đi khám bác sỹ.

Ngô Trác Lâm từng nói với báo giới rằng Ngô Ỷ Lợi mắc bệnh tâm thần cần phải đi khám bác sỹ tâm lý

Sau khi bị con gái chỉ trích, Ngô Ỷ Lợi luôn giữ im lặng đồng thời không xuất hiện chỗ đông người. Ngày 9/4 vừa qua, tình cũ Thành Long tham gia buổi công chiếu đầu tiên một bộ phim điện ảnh. Tại sự kiện này, cô đã chia sẻ về mối quan hệ giữa mình và con gái.