Câu chuyện vợ hờ - con rơi của nam diễn viên gạo cội Thành Long luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hoa ngữ.
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Thời gian trước đây, vì không liên lạc được Ngô Trác Lâm, Ngô Ỷ Lợi lo con gái bị sát hại nên đã gọi điện báo cảnh sát. Việc làm này của “người tình Thành Long” nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo giới. Sau khi cảnh sát tìm được Ngô Trác Lâm, cô con gái đồng tính của Thành Long đã công khai chỉ trích mẹ mình. Cô cho rằng mẹ mình mắc bệnh tâm thần và cần phải đi khám bác sỹ.
Sau khi bị con gái chỉ trích, Ngô Ỷ Lợi luôn giữ im lặng đồng thời không xuất hiện chỗ đông người. Ngày 9/4 vừa qua, tình cũ Thành Long tham gia buổi công chiếu đầu tiên một bộ phim điện ảnh. Tại sự kiện này, cô đã chia sẻ về mối quan hệ giữa mình và con gái.
Về chuyện con gái nói mình bị bệnh thần kinh cần phải đi khám bác sĩ, Ngô Ỷ Lợi cho biết cô rất ít khi xem tin tức để tránh căng thẳng. Còn về phần Ngô Trác Lâm, cô thẳng thắn thừa nhận đã khá lâu rồi không gặp con gái. Là một người mẹ, cô cũng giống như bao nhiêu bậc phụ huynh trên thế giới này đều rất lo lắng cho con cái.
Bên cạnh đó Ngô Ỷ Lợi cũng chia sẻ thêm, khi 17 tuổi cô đã tự quyết định tham gia cuộc thi hoa hậu. Ngô Trác Lâm hiện đã 20 tuổi, cô không thể bắt ép con gái sống theo cách mà cô bé không thích.