Hé lộ sự thật 19 năm ‘thủ tiết’ vì không thể quên được tình cảm với ‘Hàm Hương’ của ‘Tiêu Kiếm’

Sao quốc tế 09/04/2019 15:24

19 năm sau cái chết thương tâm của Lưu Đan, hàng năm Chu Hoành Gia vẫn đến thăm mộ phần của nữ diễn viên xấu số.

Bộ phim kinh điển của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ “Hoàn Châu Cách Cách” đã giúp rất nhiều diễn viên trẻ nổi tiếng nhanh chóng. Ngoài Triệu Vy, Tô Hữu Bằng, Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng… “Hoàn Châu Cách Cách” còn giúp Lưu Đan và Chu Hoành Gia đến gần hơn với khán giả.

Hé lộ sự thật 19 năm ‘thủ tiết’ vì không thể quên được tình cảm với ‘Hàm Hương’ của ‘Tiêu Kiếm’ - Ảnh 1
Theo nhiều nguồn tin, năm đó Chu Hoành Gia và Lưu Đan từng hẹn hò nhưng không công khai

Trong phần 2 của bộ phim này, Lưu Đan vào vai Hàm Hương còn Chu Hoành Gia tạo ấn tượng sâu sắc với nhân vật Tiêu Kiếm. Khi đó đã có tin đồn cho rằng Lưu Đan và Chu Hoành Gia hẹn hò, tuy nhiên cả hai chưa một lần lên tiếng khẳng định hay phủ nhận chuyện này.

Hé lộ sự thật 19 năm ‘thủ tiết’ vì không thể quên được tình cảm với ‘Hàm Hương’ của ‘Tiêu Kiếm’ - Ảnh 2
Công chúa Hàm Hương là vai diễn kinh điển của nữ diễn viên quá cố Lưu Đan

Ngày 30/1/2000, trên đường ra sân bay Thâm Quyến, nữ diễn viên Lưu Đan bị tai nạn giao thông và qua đời ngay sau đó. Chu Hoành Gia là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường. Trong đám tang năm ấy, hình ảnh một Chu Hoành Gia yếu đuối, khóc lóc thảm thiết trên mộ phần của Lưu Đan khiến người khác xót xa.

Hé lộ sự thật 19 năm ‘thủ tiết’ vì không thể quên được tình cảm với ‘Hàm Hương’ của ‘Tiêu Kiếm’ - Ảnh 3
Cái chết của Lưu Đan khiến nhiều người thương tiếc

19 năm sau cái chết thương tâm của Lưu Đan, có nhiều nguồn tin cho rằng, hàng năm Chu Hoành Gia vẫn đến quét dọn mộ phần cho cô. Thậm chí từ đó đến nay anh vẫn sống độc thân vì không thể quên tình cảm dành cho “Hàm Hương công chúa”.

Hé lộ sự thật 19 năm ‘thủ tiết’ vì không thể quên được tình cảm với ‘Hàm Hương’ của ‘Tiêu Kiếm’ - Ảnh 4
Hình ảnh cậu bé được cho là con trai của Chu Hoành Gia
Hé lộ sự thật 19 năm ‘thủ tiết’ vì không thể quên được tình cảm với ‘Hàm Hương’ của ‘Tiêu Kiếm’ - Ảnh 5
Trong một bài phỏng vấn, Chu Hoành Gia khẳng định anh và Lưu Đan chỉ là tri kỷ

Thế nhưng, mới đây một vài tờ báo của Trung Quốc cho biết những thông tin đó là giả. Trên thực tế Chu Hoành Gia đã kết hôn từ lâu, hiện nay con trai của anh cũng đã 8-9 tuổi. Khi tham gia phỏng vấn nhân dịp kỷ niệm bộ phim “Hoàn Châu Cách Cách” 20 năm tuổi, chàng “Tiêu Kiếm" đã thẳng thắn khẳng định mối quan hệ giữa anh và Lưu Đan chỉ là bạn bè tri kỷ, chứ không như những gì truyền thông đăng tải.

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