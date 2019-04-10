Ngắm nhan sắc dàn mỹ nữ cổ trang mới của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ

Sao quốc tế 10/04/2019 17:04

Thời gian vừa qua, dàn tiểu hoa đán Bành Tiểu Nhiễm, Trần Ngọc Kỳ, Cúc Tịnh Y, Bạch Lộc đều để lại ấn tượng khó phai qua các vai diễn cổ trang của mình.

Không chỉ mang đến những câu chuyện võ hiệp, thần thoại đặc sắc, phim truyền hình cổ trang Trung Quốc còn sản sinh rất nhiều diễn viên xuất sắc. Trong nhiều bộ phim cổ trang gần đây, với trang phục đẹp mắt cùng vẻ đẹp đậm chất thần tiên, Bành Tiểu Nhiễm, Trần Ngọc Kỳ, Cúc Tịnh Y, Bạch Lộc nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Bành Tiểu Nhiễm

Nổi tiếng nhờ bộ phim “Đông Cung”, Bành Tiểu Nhiễm trở thành một trong những cái tên được săn đón nhất Cbiz hiện nay. Cô sinh năm 1990, hiện là “gà cưng” của Phạm Băng Băng.

Bành Tiểu Nhiễm - Đông Cung
Bành Tiểu Nhiễm ghi dấu ấn với vai diễn Tiểu Phong trong bộ phim 'Đông Cung'

Vốn dĩ công ty của Phạm Băng Băng muốn thông qua bộ phim “Ba Thanh Truyện” để tạo hiệu ứng giúp Bành Tiểu Nhiễm nổi tiếng, thế nhưng sau bao ồn ào của cặp diễn viên chính, đến bao giờ phim mới được phát sóng vẫn là câu hỏi không lời đáp.

Bành Tiểu Nhiễm - Đông Cung
Hiện nay, Bành Tiểu Nhiễm là 'gà cưng' của Phạm Băng Băng
Bành Tiểu Nhiễm - Đông Cung
Sau thành công của 'Đông Cung', Bành Tiểu Nhiễm được truyền thông Hoa ngữ săn đón

Rất may cho Bành Tiểu Nhiễm khi cô có cơ hội đóng chính trong bộ phim được mong đợi “Đông Cung”. Nhân vật Tiểu Phong nhận được nhiều lời khen ngợi của báo giới cũng như người hâm mộ.

Trần Ngọc Kỳ

Nữ diễn viên Trần Ngọc Kỳ từng gây ấn tượng với vai diễn Lưu Anh trong bộ phim “Hương Mật Tựa Khói Sương”. Sau thành công của vai diễn này, cô tiếp tục hóa thân vào vai Triệu Mẫn trong bộ phim “Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký” phiên bản 2019.

Trần Ngọc Kỳ
Trần Ngọc Kỳ tạo dấu ấn với vai Triệu Mẫn trong 'Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký'
Trần Ngọc Kỳ
Hiện nay, Trần Ngọc Kỳ nhận được sự nâng đỡ đặc biệt từ Đường Yên

Với vẻ đẹp trong sáng của mình, Trần Ngọc Kỳ chính là điểm sáng của bộ phim "Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký". Hiện nay, nữ diễn viên họ Trần nhận được sự nâng đỡ đặc biệt từ Đường Yên.

Cúc Tịnh Y

Từng gây tiếng vang trong “Vân Tịch Truyện”, Cúc Tịnh Y được người hâm mộ yêu mến và đặt biệt danh “mỹ nữ 4000 năm có một”. Vẻ đẹp trong sáng và đậm chất cổ trang của Cúc Tịnh Y giúp cô luôn đứng đầu trong bảng danh sách mỹ nữ Hoa ngữ.

Cúc Tịnh Y
Tạo hình đẹp mê hồn của Cúc Tịnh Y trong 'Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ'
Cúc Tịnh Y
Cô được đặt tên 'Mỹ nữ 4000 năm có một' của Cbiz

Gần đây, Cúc Tịnh Y lại gây sốt cộng đồng mạng vì tạo hình quá đẹp trong bộ phim cổ trang “Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ”. Vẻ đẹp mong manh, thánh thiện của Cúc Tịnh Y trong tác phẩm này khiến người xem không thể rời mắt.

Bạch Lộc

Là một diễn viên thuộc quyền quản lý của Vu Chính, Bạch Lộc được nhiều người biết đến qua bộ phim “Chiêu Dao” mới phát sóng.

Bạch Lộc
Hiện nay Bạch Lộc đang là nghệ sỹ do Vu Chính quản lý
Bạch Lộc
Cô tạo được nhiều thiện cảm với người hâm mộ qua nhân vật Lộ Chiêu Dao

Dù không sở hữu nét đẹp cổ trang điển hình nhưng tạo hình Lộ Chiêu Dao của Bạch Lộc trong bộ phim này cũng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

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Câu chuyện vợ hờ - con rơi của nam diễn viên gạo cội Thành Long luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hoa ngữ.

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