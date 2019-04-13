Sự nghiệp của Trương Đan Phong lao đao sau scandal ngoại tình

Sao quốc tế 13/04/2019 15:01

Nhiều nguồn tin cho hay, không ít đạo diễn và nhà sản xuất không muốn hợp tác cùng Trương Đan Phong sau bê bối ngoại tình bị phanh phui.

Những ngày gần đây, drama ngoại tình của nam diễn viên Trương Đan Phong và trợ lý Tất Oánh được cộng đồng mạng theo dõi sát sao. Không chỉ bị phát hiện ở chung khách sạn, nhiều bằng chứng cho thấy hai người này còn lén lút qua lại rất nhiều lần.

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Scandal ngoại tình với trợ lý khiến sự nghiệp của Trương Đan Phong lao đao

Đáng sợ hơn, Tất Oánh còn dùng một tài khoản mạng xã hội khác đăng hình mình và Trương Đan Phong đồng thời chỉ trích “bà cả”. Nhiều nguồn tin cho biết, hiện nay cuộc sống của Hồng Hân vô cùng khó khăn. Vì quá tin tưởng Trương Đan Phong, cô đã giao toàn bộ quyền quản lý công ty cho chồng. Lợi dụng lòng tin ấy, "kẻ thứ ba" đã sang tên hầu hết tài sản của vợ chồng Hồng Hân.

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Cô trợ lý Tất Oánh và Trương Đan Phong đã lặng lẽ sang tên rất nhiều tài sản

Sau khi sự việc ngoại tình giữa Trương Đan Phong và trợ lý bị phanh phui, mặc dù nam diễn viên vẫn chưa đưa ra phát ngôn chính thức nào nhưng sự nghiệp của anh đã bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều cư dân mạng tuyên bố tẩy chay mọi sản phẩm mà Trương Đan Phong làm đại diện thương hiệu cũng như các bộ phim truyền hình mà nam diễn viên này tham gia.

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Sự nghiệp của Trương Đan Phong được như ngày hôm nay đều là do Hồng Hân giúp đỡ...

Đứng trước làn sóng phản đối đó, nhiều nhãn hàng đã kết thúc hợp đồng làm đại diện hình ảnh với Trương Đan Phong. Các nhà sản xuất cũng như đạo diễn phim truyền hình cũng không muốn mời nam diễn viên này tham gia các bộ phim của mình.

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... thế nhưng sau khi thành công anh lại phản bội người vợ tào khang

Là người của công chúng, Trương Đan Phong phải gánh hậu quả này là điều đương nhiên. Tất cả sự thương cảm của cộng đồng mạng đều dành cho Hồng Hân, người phụ nữ đáng thương nhất Cbiz.

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Từ khóa:   Trương Đan Phong ngoại tình Hồng Hân Trương Đan Phong

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