‘Tiểu Long Nữ’ Lý Nhược Đồng khoe vẻ đẹp thoát tục ở tuổi U50

Lý Nhược Đồng sinh năm 1973 trong một gia đình nghèo khó. Năm 1990, với vẻ đẹp lai Tây của mình, cô dễ dàng bước chân vào làng giải trí. Từ khi vào showbiz, Lý Nhược Đồng tham gia nhiều bộ phim nhưng phải đến vai Tiểu Long Nữ trong bộ phim kiếm hiệp “Thần Điêu Đại Hiệp”, sự nghiệp của cô mới thực sự khởi sắc.

Lý Nhược Đồng cập nhật trang cá nhân của mình với loạt ảnh trẻ trung

Bộ phim “Thần Điêu Đại Hiệp” năm 1995 do Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc đóng chính. Đây là phiên bản được fan của Kim Dung đánh giá là thành công nhất. Hình tượng Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng cũng trở thành một vai diễn kinh điển, sau này khó có diễn viên nào có thể vượt qua.