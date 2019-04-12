‘Tiểu Long Nữ’ Lý Nhược Đồng khoe vẻ đẹp thoát tục ở tuổi U50

Sao quốc tế 12/04/2019 06:06

Lý Nhược Đồng được fan hâm mộ tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung đánh giá là ‘Tiểu Long Nữ’ đẹp nhất trong các phiên bản.

Lý Nhược Đồng sinh năm 1973 trong một gia đình nghèo khó. Năm 1990, với vẻ đẹp lai Tây của mình, cô dễ dàng bước chân vào làng giải trí. Từ khi vào showbiz, Lý Nhược Đồng tham gia nhiều bộ phim nhưng phải đến vai Tiểu Long Nữ trong bộ phim kiếm hiệp “Thần Điêu Đại Hiệp”, sự nghiệp của cô mới thực sự khởi sắc.

‘Tiểu Long Nữ’ Lý Nhược Đồng khoe vẻ đẹp thoát tục ở tuổi U50 - Ảnh 1
Lý Nhược Đồng cập nhật trang cá nhân của mình với loạt ảnh trẻ trung

Bộ phim “Thần Điêu Đại Hiệp” năm 1995 do Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc đóng chính. Đây là phiên bản được fan của Kim Dung đánh giá là thành công nhất. Hình tượng Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng cũng trở thành một vai diễn kinh điển, sau này khó có diễn viên nào có thể vượt qua.

‘Tiểu Long Nữ’ Lý Nhược Đồng khoe vẻ đẹp thoát tục ở tuổi U50 - Ảnh 2
Dù đã gần 50 tuổi nhưng 'Tiểu Long Nữ' vẫn vô cùng xinh đẹp

Sau thành công của bộ phim này, Lý Nhược Đồng tiếp tục hóa thân vào vai Vương Ngữ Yên trong bộ phim “Thiên Long Bát Bộ”. Vẻ đẹp thoát tục của nữ diễn viên họ Lý nhận được nhiều lời ngợi khen.

‘Tiểu Long Nữ’ Lý Nhược Đồng khoe vẻ đẹp thoát tục ở tuổi U50 - Ảnh 3
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó nhưng Lý Nhược Đồng lại bén duyên nghệ thuật dễ dàng
‘Tiểu Long Nữ’ Lý Nhược Đồng khoe vẻ đẹp thoát tục ở tuổi U50 - Ảnh 4
Nhờ vẻ đẹp lai Tây của mình, năm 17 tuổi Lý Nhược Đồng đã bước chân vào showbiz
‘Tiểu Long Nữ’ Lý Nhược Đồng khoe vẻ đẹp thoát tục ở tuổi U50 - Ảnh 5
Nhân vật 'Tiểu Long Nữ' của Lý Nhược Đồng đã trở thành vai diễn kinh điển trong sự nghiệp của cô
‘Tiểu Long Nữ’ Lý Nhược Đồng khoe vẻ đẹp thoát tục ở tuổi U50 - Ảnh 6
Dù chuyện tình cảm không như ý muốn nhưng Lý Nhược Đồng vẫn luôn lạc quan trong cuộc sống

Hiện nay, dù đã gần 50 tuổi nhưng Lý Nhược Đồng vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp. Đời sống tình cảm không trọn vẹn nhưng cô vẫn giữ được niềm đam mê với nghiệp diễn. Trong mắt nhiều người, Lý Nhược Đồng chính là “Tiểu Long Nữ” xinh đẹp nhất.

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Từ khóa:   Thần Điêu Đại Hiệp Lý Nhược Đồng

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