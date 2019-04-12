Sau bê bối ngoại tình của Trương Đan Phong và trợ lý bị phanh phui, tài chính của Hồng Hân bị đóng băng toàn bộ.
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Truyền thông Hoa ngữ tiết lộ, suốt 10 năm qua, Hồng Hân dành niềm tin tuyệt đối cho Trương Đan Phong. Cô để chồng một mình quản lý công ty do cả hai thành lập. Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, Hồng Hân đang gặp khó khăn về tài chính. Tất cả tài khoản ngân hàng đều bị trợ lý Tất Oánh phong tỏa.
Bên cạnh đó, một số nguồn tin còn cho hay, lợi dụng lòng tin của vợ chồng Trương Đan Phong, Tất Oánh đã lặng lẽ sang tên một vài tài sản bất động sản. Hiện nay, công ty của Trương Đan Phong cũng giữ 100% cổ phần. Vì vậy, nếu ly hôn, khả năng Hồng Hân giữ lại tài sản là rất khó khăn.
Hôm nay, một người bạn của Hồng Hân cho biết giữa năm 2018, Hồng Hân đã phát hiện chồng và trợ lý lén lút qua lại với nhau. Thời điểm đó, Trương Đan Phong và Tất Oánh tỏ vẻ ân hận và xin lỗi Hồng Hân. Trương Đan Phong còn hứa sẽ sa thải nhân tình để có được niềm tin của vợ. Chính vì vậy, người vợ đáng thương này đã đứng lên bảo vệ chồng trước truyền thông.
Vào dịp Tết vừa rồi, Hồng Hân lại phát hiện Trương Đan Phong và Tất Oánh lén lút qua lại với nhau. Quá tức giận, cô đã bỏ đi. Cũng theo nguồn tin này, từ Tết đến nay, Hồng Hân và Trương Đan Phong không hề liên lạc với nhau.
Đứng trước những thông tin này, báo giới đã liên lạc với phía Hồng Hân nhưng điện thoại của cô luôn trong tình trạng không liên lạc được. Nếu như những thông tin trên là sự thật, nhiều khả năng Hồng Hân sẽ trắng tay nếu ly hôn với Trương Đan Phong.