Trương Đan Phong đã từng được Hồng Hân tha thứ sau khi phát hiện ngoại tình nhưng vẫn ngựa quen đường cũ.
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Mới đây, netizen Trung Quốc đang tải một vài thông tin và hình ảnh chứng minh rằng dịp Tết vừa qua sau khi phát hiện Trương Đan Phong ngoại tình, Hồng Hân đã tha thứ cho chồng. Cặp đôi còn đưa con đi chơi và mang đồ đôi.
Trước đó không lâu, một người bạn của Hồng Hân đã tiết lộ thông tin, dịp Tết vừa rồi Hồng Hân đã tận mắt chứng kiến chồng và trợ lý Tất Oánh lén lút quan hệ với nhau. Quá đáng hơn, cả hai còn ăn hiếp Hồng Hân. Không chịu nổi sự trêu ngươi đó nên cô đã tức giận bỏ đi.
Một số nguồn tin cho rằng, ngay thời điểm đó Trương Đan Phong sợ Hồng Hân làm lớn chuyện nên về xin lỗi vợ và nhận được sự tha thứ của cô. Vậy nhưng sau đó không lâu, Trương Đan Phong lại tiếp tục ngoại tình với trợ lý và bị Trác Vỹ tóm gọn.
Sau khi bê bối ngoại tình của chồng bị phanh phui, người hâm mộ lo lắng cho Hồng Hân vì nhân tình của Trương Đan Phong là người mưu mô. Cô ta lợi dụng lòng tin của Hồng Hân và Trương Đan Phong để đứng tên rất nhiều tài sản của cặp vợ chồng này. Nhiều người còn tiết lộ, Hồng Hân phải vay tiền bạn bè để tìm nhà thuê và lo chạy ăn từng bữa vì tài khoản ngân hàng đều bị thay đổi mật khẩu.