Trương Đan Phong vẫn tiếp tục ngoại tình dù đã từng được Hồng Hân tha thứ

Sao quốc tế 14/04/2019 13:30

Trương Đan Phong đã từng được Hồng Hân tha thứ sau khi phát hiện ngoại tình nhưng vẫn ngựa quen đường cũ.

Mới đây, netizen Trung Quốc đang tải một vài thông tin và hình ảnh chứng minh rằng dịp Tết vừa qua sau khi phát hiện Trương Đan Phong ngoại tình, Hồng Hân đã tha thứ cho chồng. Cặp đôi còn đưa con đi chơi và mang đồ đôi.

Trương Đan Phong vẫn tiếp tục ngoại tình dù đã từng được Hồng Hân tha thứ - Ảnh 1
Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, nhiều người cho biết Hồng Hân đã từng tha thứ cho chồng vào dịp Tết

Trước đó không lâu, một người bạn của Hồng Hân đã tiết lộ thông tin, dịp Tết vừa rồi Hồng Hân đã tận mắt chứng kiến chồng và trợ lý Tất Oánh lén lút quan hệ với nhau. Quá đáng hơn, cả hai còn ăn hiếp Hồng Hân. Không chịu nổi sự trêu ngươi đó nên cô đã tức giận bỏ đi.

Trương Đan Phong vẫn tiếp tục ngoại tình dù đã từng được Hồng Hân tha thứ - Ảnh 2
Sau khi bị vợ phát hiện ngoại tình, Trương Đan Phong và trợ lý đã cố tình chọc giận Hồng Hân

Một số nguồn tin cho rằng, ngay thời điểm đó Trương Đan Phong sợ Hồng Hân làm lớn chuyện nên về xin lỗi vợ và nhận được sự tha thứ của cô. Vậy nhưng sau đó không lâu, Trương Đan Phong lại tiếp tục ngoại tình với trợ lý và bị Trác Vỹ tóm gọn.

Trương Đan Phong vẫn tiếp tục ngoại tình dù đã từng được Hồng Hân tha thứ - Ảnh 3
Trợ lý Tất Oánh đã âm thầm sang tên nhiều tài khoản biến Hồng Hân thành người vợ đáng thương nhất Cbiz
Trương Đan Phong vẫn tiếp tục ngoại tình dù đã từng được Hồng Hân tha thứ - Ảnh 4
Vì tình yêu và gia đình, Hồng Hân đã nhiều lần tha thứ cho Trương Đan Phong nhưng chồng cô vẫn không thay đổi
Trương Đan Phong vẫn tiếp tục ngoại tình dù đã từng được Hồng Hân tha thứ - Ảnh 5
Giữa tâm bão chồng ngoại tình, Hồng Hân tạm gác nỗi đau khoe vẻ đẹp mặn mà trong một sự kiện mà cô tham gia khiến những người hâm mộ yên tâm phần nào

Sau khi bê bối ngoại tình của chồng bị phanh phui, người hâm mộ lo lắng cho Hồng Hân vì nhân tình của Trương Đan Phong là người mưu mô. Cô ta lợi dụng lòng tin của Hồng Hân và Trương Đan Phong để đứng tên rất nhiều tài sản của cặp vợ chồng này. Nhiều người còn tiết lộ, Hồng Hân phải vay tiền bạn bè để tìm nhà thuê và lo chạy ăn từng bữa vì tài khoản ngân hàng đều bị thay đổi mật khẩu.

Sự nghiệp của Trương Đan Phong lao đao sau scandal ngoại tình

Sự nghiệp của Trương Đan Phong lao đao sau scandal ngoại tình

Nhiều nguồn tin cho hay, không ít đạo diễn và nhà sản xuất không muốn hợp tác cùng Trương Đan Phong sau bê bối ngoại tình bị phanh phui.

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Từ khóa:   Trương Đan Phong ngoại tình Hồng Hân Trương Đan Phong

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