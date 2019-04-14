Mới đây, netizen Trung Quốc đang tải một vài thông tin và hình ảnh chứng minh rằng dịp Tết vừa qua sau khi phát hiện Trương Đan Phong ngoại tình, Hồng Hân đã tha thứ cho chồng. Cặp đôi còn đưa con đi chơi và mang đồ đôi.

Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, nhiều người cho biết Hồng Hân đã từng tha thứ cho chồng vào dịp Tết

Trước đó không lâu, một người bạn của Hồng Hân đã tiết lộ thông tin, dịp Tết vừa rồi Hồng Hân đã tận mắt chứng kiến chồng và trợ lý Tất Oánh lén lút quan hệ với nhau. Quá đáng hơn, cả hai còn ăn hiếp Hồng Hân. Không chịu nổi sự trêu ngươi đó nên cô đã tức giận bỏ đi.