Người đàn ông bán vàng, mang 7,6 tỷ đồng tiền mặt đi mua con gà chọi nặng 2,75 kg.

Ông Thanapoom Chueawanich, hay còn gọi là 'Hia Kham,' chủ trang trại gà chọi Warithep ở tỉnh Ubon Ratchathani, Thái Lan, cùng với đội ngũ của mình, đã mang 10 triệu baht (7,6 tỷ đồng) tiền mặt để mua F16 từ ông Rakchat Rattanawichai, hay còn gọi là 'Hia Kop,' chủ trang trại gà chọi K.

Video 4 giờ 5 phút trước 4 giờ 5 phút trước Thanh Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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