Gái 3 con Trương Bá Chi thiêu đốt mọi ánh nhìn trong loạt ảnh mới

Vợ cũ của Tạ Đình Phong nhận vô số lời khen từ cộng đồng mạng khi xuất hiện tại một sự kiện mới đây.

Sau khi sinh con thứ 3, chuyện đời tư của Trương Bá Chi được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm. Tạ Đình Phong, Châu Tinh Trì, Tôn Đông Hải, đại gia Singapore... đều là những cái tên đã từng dính tin đồn là người đàn ông bí mật của Trương Bá Chi.

Trương Bá Chi khoe vóc dáng chuẩn khi tham gia một sự kiện gần đây

Vẻ đẹp gợi cảm của bà mẹ ba con thiêu đốt mọi ánh nhìn

Thật khó tin rằng Trương Bá Chi đã gần 40 tuổi và là mẹ của 3 con

Trước sự tò mò của dư luận, Trương Bá Chi vẫn không tiết lộ nửa lời về người đàn ông ấy. Cô tích cực tập luyện giảm cân và quay trở lại với guồng quay của công việc ngay sau khi sinh con. Dù đã ở độ tuổi gần 40 và đã từng 3 lần sinh con nhưng Trương Bá Chi vẫn giữ được vóc dáng đáng ngưỡng mộ.

Những tấm hình này của Trương Bá Chi nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng

Sau khi sinh con thứ 3, Trương Bá Chi tích cực hoạt động nghệ thuật hơn trước đây

Bí mật đời tư giúp cái tên Trương Bá Chi luôn là chủ đề hot suốt thời gian qua

Mới đây nhất, bà mẹ 3 con xuất hiện tại một sự kiện. Trương Bá Chi mặc rất đơn giản nhưng lại khoe khéo mọi đường nét trên cơ thể mình. Sau khi những hình ảnh này được đăng tải, cộng đồng mạng đã dành cơn mưa lời khen cho nhan sắc vượt thời gian của cô.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gai-3-con-truong-ba-chi-thieu-dot-moi-anh-nhin-trong-loat-anh-moi-321859.html