Gái 3 con Trương Bá Chi thiêu đốt mọi ánh nhìn trong loạt ảnh mới

Vợ cũ của Tạ Đình Phong nhận vô số lời khen từ cộng đồng mạng khi xuất hiện tại một sự kiện mới đây.
- Song Hye Kyo nhạt nhòa giữa dàn mỹ nhân Hoa ngữ tại lễ trao giải Kim Tượng
- Trương Đan Phong vẫn tiếp tục ngoại tình dù đã từng được Hồng Hân tha thứ
Sau khi sinh con thứ 3, chuyện đời tư của Trương Bá Chi được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm. Tạ Đình Phong, Châu Tinh Trì, Tôn Đông Hải, đại gia Singapore... đều là những cái tên đã từng dính tin đồn là người đàn ông bí mật của Trương Bá Chi.
Trước sự tò mò của dư luận, Trương Bá Chi vẫn không tiết lộ nửa lời về người đàn ông ấy. Cô tích cực tập luyện giảm cân và quay trở lại với guồng quay của công việc ngay sau khi sinh con. Dù đã ở độ tuổi gần 40 và đã từng 3 lần sinh con nhưng Trương Bá Chi vẫn giữ được vóc dáng đáng ngưỡng mộ.
Mới đây nhất, bà mẹ 3 con xuất hiện tại một sự kiện. Trương Bá Chi mặc rất đơn giản nhưng lại khoe khéo mọi đường nét trên cơ thể mình. Sau khi những hình ảnh này được đăng tải, cộng đồng mạng đã dành cơn mưa lời khen cho nhan sắc vượt thời gian của cô.