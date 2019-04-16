Hiện nay bê bối ngoại tình của Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh đang là chủ đề bàn tán chính trên các diễn đàn mạng xứ Trung. Những cái tên được nhắc đến nhiều nhất ngoài 2 nhân vật chính còn có Trịnh Tú Văn và Mã Quốc Minh. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng còn “đào lại” thông tin Huỳnh Tâm Dĩnh chính là nguyên nhân khiến vợ chồng “Trương Vô Kỵ” Ngô Khải Hoa ly hôn.

Huỳnh Tâm Dĩnh được cho là nguyên nhân khiến gia đình Ngô Khải Hoa tan vỡ

Năm 2014, vợ chồng tài tử Ngô Khải Hoa bất ngờ ly hôn. Khi đó có nhiều nguồn tin cho rằng nam tài tử này ngoại tình với Huỳnh Tâm Dĩnh khi cùng hợp tác trong một bộ phim nên gia đình tan nát. Đứng trước những tin đồn đó, Huỳnh Tâm Dĩnh phủ nhận: “Thật buồn cười, hoàn toàn không có chuyện đó. Chúng tôi không hề liên lạc riêng. Chúng tôi đi ăn cơm đều đi cùng ekip, trong phim anh ấy đóng anh trai tôi, chúng tôi chỉ là nói chuyện hợp nhau thôi”.