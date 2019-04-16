Trước khi chen ngang vào cuộc hôn nhân của Hứa Chí An và Trịnh Tú Văn, Huỳnh Tâm Dĩnh đã từng dính tin đồn phá hoại hạnh phúc của gia đình Ngô Khải Hoa.
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Hiện nay bê bối ngoại tình của Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh đang là chủ đề bàn tán chính trên các diễn đàn mạng xứ Trung. Những cái tên được nhắc đến nhiều nhất ngoài 2 nhân vật chính còn có Trịnh Tú Văn và Mã Quốc Minh. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng còn “đào lại” thông tin Huỳnh Tâm Dĩnh chính là nguyên nhân khiến vợ chồng “Trương Vô Kỵ” Ngô Khải Hoa ly hôn.
Năm 2014, vợ chồng tài tử Ngô Khải Hoa bất ngờ ly hôn. Khi đó có nhiều nguồn tin cho rằng nam tài tử này ngoại tình với Huỳnh Tâm Dĩnh khi cùng hợp tác trong một bộ phim nên gia đình tan nát. Đứng trước những tin đồn đó, Huỳnh Tâm Dĩnh phủ nhận: “Thật buồn cười, hoàn toàn không có chuyện đó. Chúng tôi không hề liên lạc riêng. Chúng tôi đi ăn cơm đều đi cùng ekip, trong phim anh ấy đóng anh trai tôi, chúng tôi chỉ là nói chuyện hợp nhau thôi”.
Bên cạnh đó, cô còn nhấn mạnh mình không thích người đàn ông đã có gia đình. Tình cảm giữa cả hai rất trong sáng, không có chuyện cô phá vỡ hạnh phúc gia đình Ngô Khải Hoa.
Khi những đoạn clip thân mật giữa cô và Hứa Chí An bị phanh phui, nhiều người lôi lại chuyện cũ để chỉ trích Huỳnh Tâm Dĩnh và cho rằng những lời nói của trước đây cô không đáng tin. Huỳnh Tâm Dĩnh hiện được ví von là "con giáp thứ 13" đáng sợ nhất làng giải trí xứ Cảng Thơm.