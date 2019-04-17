Nam tài tử Hong Kong ngoại tình trên xe taxi mở họp báo khóc lóc xin được tha thứ

Sao quốc tế 17/04/2019 11:03

Sau khi clip ngoại tình trên xe taxi giữa Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh bị công khai, nam ca sĩ họ Hứa đã tổ chức họp báo thừa nhận hành vi phản bội vợ.

Nhiều giờ qua, truyền thông Hoa ngữ chấn động bởi vụ ngoại tình giữa chồng diva Trịnh Tú Văn với bạn gái của nam tài tử TVB Mã Quốc Minh. Dù đã có đôi có cặp nhưng Hứa Chí AnHuỳnh Tâm Dĩnh vẫn lén lút hẹn hò và bị ghi lại khoảnh khắc ân ái đó.

Nam tài tử Hong Kong ngoại tình trên xe taxi mở họp báo khóc lóc xin được tha thứ - Ảnh 1

Nam tài tử Hong Kong ngoại tình trên xe taxi mở họp báo khóc lóc xin được tha thứ - Ảnh 2
Những hình ảnh và thông tin liên quan đến Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh luôn là chủ đề nóng trên các trang báo giải trí Hoa ngữ nhiều giờ qua

Trước phản ứng của người hâm mộ, tối 16/4 Hứa Chí An đã tổ chức họp báo thừa nhận hành vi ngoại tình của mình. Trong buổi họp báo, anh vừa khóc vừa nói: “Điều tôi muốn nói là đêm đó tôi đã uống rất nhiều rượu nhưng đó không phải là nguyên nhân hợp lý khiến tôi phạm phải sai lầm này. Tôi rất hối hận, rất khó đối diện với chính mình. Tôi có chút không thể chấp nhận nổi bản thân. Sau khi thấy tin tức, tôi cảm thấy rất xấu hổ, rất sai lầm, rất đáng ghét, rất ghê tởm…”.

Nam tài tử Hong Kong ngoại tình trên xe taxi mở họp báo khóc lóc xin được tha thứ - Ảnh 3
Chỉ sau khi clip ngoại tình được công khai vài tiếng, Hứa Chí An đã tổ chức họp báo thừa nhận hành vi phản bội vợ
Nam tài tử Hong Kong ngoại tình trên xe taxi mở họp báo khóc lóc xin được tha thứ - Ảnh 4
Anh khóc lóc suốt buổi họp báo đồng thời gửi lời xin lỗi đến Trịnh Tú Văn, người thân, bạn bè

Thông qua buổi họp báo này, Hứa Chí An thừa nhận sai lầm mà mình gây ra là không thể bù đắp. Đồng thời, anh gửi lời xin lỗi đến vợ, gia đình, bạn bè và những người yêu mến anh. Mặc dù vậy, cộng đồng mạng vẫn không thể tha thứ cho hành động này của Hứa Chí An.

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Từ khóa:   Hứa Chí An ngoại tình Hứa Chí An Huỳnh Tâm Dĩnh

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