Không níu kéo tình cảm nhưng vì con trai, Hồng Hân đành phải ‘nhìn sắc mặt’ của Tất Oánh

Thông tin Hồng Hân vì con trai nên không dám làm gì bồ nhí của chồng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Chuyện ngoại tình của nam diễn viên Trương Đan Phong và trợ lý Tất Oánh đến giờ vẫn chưa có hồi kết. Mặc dù cả hai đã nhận nhiều chỉ trích của cộng đồng mạng, nhiều đạo diễn thẳng thừng tuyên bố không muốn hợp tác với Trương Đan Phong, thế nhưng có lẽ người đáng thương nhất trong bê bối tình ái này chính là mỹ nhân một thời Hồng Hân.

Mọi tài nguyên giải trí của gia đình Hồng Hân hiện nay đều nằm trong tay Tất Oánh

Ngày hôm nay, một tài khoản mạng tiết lộ tình hình hiện tại của Hồng Hân không mấy sáng sủa. Cô không có quyền hành gì trong công ty, phần lớn tài sản đều bị trợ lý sang tên, thậm chí các hoạt động của ê-kíp Hồng Hân đều nằm trong tay Tất Oánh.

Gia đình hạnh phúc của Hồng Hân khi bê bối ngoại tình của Trương Đan Phong chưa bị phanh phui

Tài khoản này cũng cho biết thêm, hiện Hồng Hân không còn đặt nặng chuyện tình cảm. Cô không muốn miễn cưỡng níu kéo Trương Đan Phong. Thế nhưng vì tài nguyên giải trí của con trai cô hiện đều nằm trong tay Tất Oánh nên Hồng Hân không thể làm lớn chuyện. Chuyện gì cô cũng phải nhìn sắc mặt của Tất Oánh rồi mới đưa ra quyết định.

Vì tiền đồ của con trai, Hồng Hân đành ngậm trái đắng

Nhiều người không khỏi thương cảm cho số phận của Hồng Hân. Bó tay trước "kẻ thứ ba", cô đúng là người phụ nữ đáng thương nhất Cbiz.

‘Phú Sát Hoàng Hậu’ Tần Lam đáp trả tin đồn hẹn hò bạn trai cũ của Mã Tư Thuần Mới đây một vài hình ảnh được cho là của Tần Lam và một chàng trai trẻ được cộng đồng mạng lan truyền. Nhiều người cho rằng "Phú Sát Hoàng Hậu" đang hẹn hò với bạn trai cũ của Mã Tư Thuần – Âu Hào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-niu-keo-tinh-cam-nhung-vi-con-trai-hong-han-danh-phai-nhin-sac-mat-cua-tat-oanh-322118.html