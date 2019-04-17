‘Phú Sát Hoàng Hậu’ Tần Lam đáp trả tin đồn hẹn hò bạn trai cũ của Mã Tư Thuần

Sao quốc tế 17/04/2019 17:09

Mới đây một vài hình ảnh được cho là của Tần Lam và một chàng trai trẻ được cộng đồng mạng lan truyền. Nhiều người cho rằng "Phú Sát Hoàng Hậu" đang hẹn hò với bạn trai cũ của Mã Tư Thuần – Âu Hào.

Nổi tiếng trở lại sau bộ phim cung đấu “Diên Hi Công Lược”, nữ diễn viên Tần Lam nhận được nhiều lời mời hợp tác và làm đại diện hình ảnh cho nhiều nhãn hàng. Cùng với đó, đời tư của Tần Lam cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của fan hâm mộ cũng như truyền thông Hoa ngữ.

‘Phú Sát Hoàng Hậu’ Tần Lam đáp trả tin đồn hẹn hò bạn trai cũ của Mã Tư Thuần - Ảnh 1
Tần Lam liên tiếp dính tin đồn hẹn hò với trai trẻ

Mặc dù đã gần 40 tuổi nhưng Tần Lam vẫn lẻ bóng. Thời gian trước có tin đồn người đẹp đang hẹn hò với một chàng trai kém tuổi nhưng nữ diễn viên đã phủ nhận. Mới đây, một số hình ảnh Tần Lam và chàng trai kém 11 tuổi Âu Hào đi ăn chung được lan truyền một lần nữa khiến cô dính tin đồn cặp kè với "phi công trẻ".

‘Phú Sát Hoàng Hậu’ Tần Lam đáp trả tin đồn hẹn hò bạn trai cũ của Mã Tư Thuần - Ảnh 2‘Phú Sát Hoàng Hậu’ Tần Lam đáp trả tin đồn hẹn hò bạn trai cũ của Mã Tư Thuần - Ảnh 3

‘Phú Sát Hoàng Hậu’ Tần Lam đáp trả tin đồn hẹn hò bạn trai cũ của Mã Tư Thuần - Ảnh 4
Những hình ảnh được cho là cuộc hẹn hò giữa Tần Lam và Âu Hào

Tuy nhiên, Tần Lam đã lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò với Âu Hào. Cô cho biết đó chỉ là bữa ăn của những người bạn thân. Ngày hôm đó, nữ diễn viên Đàm Tùng Vận cũng có mặt.

‘Phú Sát Hoàng Hậu’ Tần Lam đáp trả tin đồn hẹn hò bạn trai cũ của Mã Tư Thuần - Ảnh 5
Âu Hào từng là bạn trai cũ của Mã Tư Thuần. Anh thành công trong bộ phim 'Tai Trái' của Tô Hữu Bằng

Nam diễn viên Âu Hào được công chúng biết đến qua bộ phim “Tai Trái” của Tô Hữu Bằng. Sau khi bộ phim này kết thúc, Âu Hào và Mã Tư Thuần chính thức tuyên bố hẹn hò. Nhưng đáng tiếc cặp đôi đã thừa nhận chia tay sau đó một thời gian.

‘Phú Sát Hoàng Hậu’ Tần Lam đáp trả tin đồn hẹn hò bạn trai cũ của Mã Tư Thuần - Ảnh 6
Tần Lam hiện vẫn đang lẻ bóng

Hiện những người hâm mộ Tần Lam đang hy vọng thần tượng của mình sẽ nhanh chóng tìm được bến đỗ hạnh phúc.

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Từ khóa:   Diên Hi Công Lược Tần Lam Âu Hào

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