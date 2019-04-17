‘Phú Sát Hoàng Hậu’ Tần Lam đáp trả tin đồn hẹn hò bạn trai cũ của Mã Tư Thuần

Nổi tiếng trở lại sau bộ phim cung đấu “Diên Hi Công Lược”, nữ diễn viên Tần Lam nhận được nhiều lời mời hợp tác và làm đại diện hình ảnh cho nhiều nhãn hàng. Cùng với đó, đời tư của Tần Lam cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của fan hâm mộ cũng như truyền thông Hoa ngữ.

Tần Lam liên tiếp dính tin đồn hẹn hò với trai trẻ

Mặc dù đã gần 40 tuổi nhưng Tần Lam vẫn lẻ bóng. Thời gian trước có tin đồn người đẹp đang hẹn hò với một chàng trai kém tuổi nhưng nữ diễn viên đã phủ nhận. Mới đây, một số hình ảnh Tần Lam và chàng trai kém 11 tuổi Âu Hào đi ăn chung được lan truyền một lần nữa khiến cô dính tin đồn cặp kè với "phi công trẻ".