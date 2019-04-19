Hứa Chí An chỉ là ‘lốp dự phòng’, mục tiêu của ‘hồ ly tinh’ Huỳnh Tâm Dĩnh là người khác

Truyền thông Hoa ngữ tiết lộ Hứa Chí An chỉ là người thay thế, mục tiêu của Huỳnh Tâm Dĩnh chính là tỷ phú Hong Kong Alvin Chau - Châu Trác Hoa.
- Bỏ ngoài tai mọi tin đồn, Lâm Tâm Như tự tin khoe nhan sắc ngọt ngào trên biển Maldives
- Sau khi bị phản bội, Trịnh Tú Văn đăng tâm thư tha thứ cho chồng ngoại tình
Sau khi đoạn video ngoại tình trên xe taxi giữa Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh được công khai, mọi hoạt động nghệ thuật của cả hai đều bị đóng băng. Đài TVB đã ngưng chiếu toàn bộ các bộ phim mà Huỳnh Tâm Dĩnh tham gia, những sự kiện hay hợp đồng quảng cáo của cô đều bị hủy.
Mới đây truyền thông Hong Kong đưa tin, Huỳnh Tâm Dĩnh tiếp cận Hứa Chí An là vì mục tiêu khác. Anh chỉ là kẻ lót đường để Á hậu Hong Kong này tiếp cận tỷ phú Châu Trác Hoa mà thôi.
Theo nguồn tin này, kể từ khi tham gia làng giải trí, Huỳnh Tâm Dĩnh luôn ôm ấp hy vọng được gia nhập công ty Sun Entertainment Culture của tỷ phú Châu Trác Hoa. Cô cố gắng tiếp cận tỷ phú họ Châu bằng mọi cách nhưng không thành công nên đã chuyển hướng tấn công sang nghệ sĩ nằm dưới sự quản lý của Sun Entertainment Culture: Hứa Chí An.
Trong thời gian hẹn hò với Mã Quốc Minh, cô vẫn luôn “đứng núi này trông núi nọ”. Mấy năm trở lại đây, mọi hoạt động lớn nhỏ của Sun Entertainment Culture cô đều nghĩ mọi cách để tham gia. Việc tiếp cận Châu Trác Hoa thất bại nên Huỳnh Tâm Dĩnh mới chuyển sang cặp kè Hứa Chí An.
Mọi chiêu thức mà Huỳnh Tâm Dĩnh sử dụng để tiếp cận Hứa Chí An giống hệt như khi cô tìm cách chinh phục Mã Quốc Minh. Nhưng có lẽ lần này Huỳnh Tâm Dĩnh đã tự tin thái quá. Trước sự lên án mạnh mẽ của xã hội, nhiều khả năng cô sẽ không còn cơ hội quay trở lại làng giải trí.