Hứa Chí An chỉ là ‘lốp dự phòng’, mục tiêu của ‘hồ ly tinh’ Huỳnh Tâm Dĩnh là người khác

Sau khi đoạn video ngoại tình trên xe taxi giữa Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh được công khai, mọi hoạt động nghệ thuật của cả hai đều bị đóng băng. Đài TVB đã ngưng chiếu toàn bộ các bộ phim mà Huỳnh Tâm Dĩnh tham gia, những sự kiện hay hợp đồng quảng cáo của cô đều bị hủy.

Clip ngoại tình giữa Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh gây chấn động cộng đồng mạng Trung Quốc

Mới đây truyền thông Hong Kong đưa tin, Huỳnh Tâm Dĩnh tiếp cận Hứa Chí An là vì mục tiêu khác. Anh chỉ là kẻ lót đường để Á hậu Hong Kong này tiếp cận tỷ phú Châu Trác Hoa mà thôi.