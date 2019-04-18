Sau khi bị phản bội, Trịnh Tú Văn đăng tâm thư tha thứ cho chồng ngoại tình

Sao quốc tế 18/04/2019 17:30

Hai ngày sau khi đoạn clip ngoại tình của Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh bị rò rỉ, cuối cùng Trịnh Tú Văn cũng lên tiếng tha thứ cho chồng.

Hôm nay, Trịnh Tú Văn đã đăng một status như một câu trả lời tới truyền thông, bạn bè, fan hâm mộ và những người yêu mến sau scandal chồng ngoại tình. Cô nói rằng đây là một bài học hôn nhân cho mình và Hứa Chí An. 

Sau khi bị phản bội, Trịnh Tú Văn đăng tâm thư tha thứ cho chồng ngoại tình - Ảnh 1

Sau khi bị phản bội, Trịnh Tú Văn đăng tâm thư tha thứ cho chồng ngoại tình - Ảnh 2
Cuối cùng Trịnh Tú Văn cũng đã lên tiếng sau scandal của chồng

Tâm thư của Trịnh Tú Văn có đoạn viết:

“Chuyện lần này là một bài học vô cùng quan trọng cho vợ chồng chúng tôi. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi đã cùng nhau trải qua mọi trạng thái cảm xúc, cũng nói chuyện với nhau rất nhiều. Đây là bài học cho hai vợ chồng và cũng là bài học cho con đường hôn nhân sau này. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã đi được một quãng đường rất dài, ngoài những hạnh phúc mà chúng tôi có được còn bao gồm cả sự bao dung và tha thứ lỗi lầm cho nhau nữa.

Với những người chưa từng trải có lẽ đây là những lời nói tầm thường, thế nhưng thực tế chính là vậy.

Lần này chính là một bước trong quá trình tìm ra chân lý của hôn nhân. Hạnh phúc không phải lúc nào cũng bằng phẳng mà trong đó cũng có những thử thách… Không từ bỏ chính mình, không từ bỏ đối phương, cùng sửa sai cho nhau. Với kinh nghiệm lần này, tôi tin tưởng rằng nó sẽ giúp chúng tôi trở lại quỹ đạo ban đầu, cuộc sống cũng sẽ được tái sinh…”

Sau khi bị phản bội, Trịnh Tú Văn đăng tâm thư tha thứ cho chồng ngoại tình - Ảnh 3

Sau khi bị phản bội, Trịnh Tú Văn đăng tâm thư tha thứ cho chồng ngoại tình - Ảnh 4
Sự nghiệp của Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh có lẽ sẽ kết thúc sau bê bối tình cảm này

Bên cạnh đó, Trịnh Tú Văn cũng muốn báo chí dừng lại, đừng đeo bám cô và cha mẹ cô nữa.

Sau khi bị phản bội, Trịnh Tú Văn đăng tâm thư tha thứ cho chồng ngoại tình - Ảnh 5
Dù đau đớn nhưng Trịnh Tú Văn vẫn rộng lượng tha thứ cho chồng

Dưới bài viết, bạn bè thân thiết và fan hâm mộ đều tôn trọng quyết định của Trịnh Tú Văn. Nhiều người cho biết nữ diva họ Trịnh là một người vợ tuyệt vời, rộng lượng, không biết Hứa Chí An tu bao nhiêu kiếp mới lấy được người phụ nữ như cô. Mọi người đều hy vọng Trịnh Tú Văn sẽ có được hạnh phúc mà cô đáng được nhận.

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Bài viết gần 800 chữ trên trang cá nhân của Chu Đình Huyên đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Trung Quốc.

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Từ khóa:   Hứa Chí An ngoại tình Huỳnh Tâm Dĩnh Trịnh Tú Văn

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