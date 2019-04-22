Hé lộ nguyên nhân khiến Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby dù đã ly hôn vẫn không thể công khai

Hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby lại trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội khi có thông tin khẳng định cặp đôi đã ly hôn nhưng giấu kín.
- Không những sự nghiệp tiêu tan, Hứa Chí An còn mất số tiền khổng lồ sau bê bối ngoại tình
- Trương Đan Phong gây phẫn nộ vì ‘giả chết’ sau khi bê bối tình ái bị phanh phui
Thời gian gần đây hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng xứ Trung luôn bị netizen đem ra bàn tán. Đã rất lâu rồi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby không còn xuất hiện cùng nhau tại bất kỳ sự kiện nào. Khi còn hẹn hò hay thời gian đầu của hôn nhân, Huỳnh Hiểu Minh luôn dành cho Angela Baby những hành động và lời nói có cánh khiến nhiều người tin rằng chuyện tình của họ chính là câu chuyện ngôn tình có thật thời hiện đại.
Thế nhưng một năm trở lại đây, cặp đôi liên tục dính tin đồn hôn nhân rạn nứt. Có nhiều người còn khẳng định Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby đã làm thủ tục ly hôn tại quê nhà của nam tài tử họ Huỳnh. Đứng trước những tin đồn đó, cặp đôi đều lên tiếng phủ nhận. Dù không xuất hiện cùng nhau nhưng Angela Baby vẫn đưa mẹ chồng đi chơi khiến dư luận yên tâm phần nào.
Mới đây, Trác Vỹ phanh phui bê bối ngoại tình của Trương Đan Phong khiến dư luận chấn động. Có nguồn tin cho rằng vụ Trương Đan Phong chỉ là bình phong, Trác Vỹ còn nắm trong tay bằng chứng ngoại tình của vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby. Cô đã bỏ ra một số tiền lớn để mua bằng chứng này từ tay Trác Vỹ.
Ngày hôm qua, một người làm trong giới giải trí tiết lộ, cả hai đã chính thức ly hôn nhưng vì hợp đồng thương mại liên quan đến lợi ích của đôi bên nên chưa thể công khai thông báo. Dù chưa được xác thực song tin đồn này một lần nữa lại làm dấy lên hoài nghi về tình trạng hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng này.