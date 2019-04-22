Hé lộ nguyên nhân khiến Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby dù đã ly hôn vẫn không thể công khai

Thời gian gần đây hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng xứ Trung luôn bị netizen đem ra bàn tán. Đã rất lâu rồi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby không còn xuất hiện cùng nhau tại bất kỳ sự kiện nào. Khi còn hẹn hò hay thời gian đầu của hôn nhân, Huỳnh Hiểu Minh luôn dành cho Angela Baby những hành động và lời nói có cánh khiến nhiều người tin rằng chuyện tình của họ chính là câu chuyện ngôn tình có thật thời hiện đại.

Hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh - Angela Baby luôn được cho là có vấn đề

Thế nhưng một năm trở lại đây, cặp đôi liên tục dính tin đồn hôn nhân rạn nứt. Có nhiều người còn khẳng định Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby đã làm thủ tục ly hôn tại quê nhà của nam tài tử họ Huỳnh. Đứng trước những tin đồn đó, cặp đôi đều lên tiếng phủ nhận. Dù không xuất hiện cùng nhau nhưng Angela Baby vẫn đưa mẹ chồng đi chơi khiến dư luận yên tâm phần nào.