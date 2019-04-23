Vũ khí bí mật giúp Angela Baby xóa tan tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ

Nhan sắc thuở bé của Angela Baby là câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi cô có phẫu thuật thẩm mỹ hay không.
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Sự nghiệp của bà xã Huỳnh Hiểu Minh ngày một thăng tiến. Cô cũng được xếp vào danh sách một trong những mỹ nhân xinh đẹp nhất Cbiz vào thời điểm hiện tại. Thế nhưng từ trước đến nay, Angela Baby luôn đối mặt với tin đồn đã từng đụng chạm dao kéo mới có được nhan sắc tuyệt mỹ như vậy.
Đứng trước những tin đồn này, năm 2015 Angela Baby từng không ngần ngại đến bệnh viện kiểm định nhan sắc trước các phóng viên. Sau nhiều giờ kiểm tra, bác sĩ đã đưa ra kết luận Angela Baby không nâng mũi, chỉnh hàm, độn cằm như những tin đồn trước đây. Vấn đề của cô chỉ đơn giản là chỉnh răng mà thôi.
Mặc dù đã có kết luận từ bệnh viện, nhiều năm nay bà xã Huỳnh Hiểu Minh vẫn không thể xóa được tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Mới đây, một loạt tấm hình thuở nhỏ của Angela Baby được công bố rộng rãi. Xem qua những hình ảnh này, ngay cả những người đa nghi nhất cũng phải tin rằng nhan sắc mà cô sở hữu là tự nhiên.
Những bức hình hiếm có này đã giúp Angela Baby xóa tan mọi tin đồn lạm dụng dao kéo trước đây mà mình vướng phải.