Vũ khí bí mật giúp Angela Baby xóa tan tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ

Sự nghiệp của bà xã Huỳnh Hiểu Minh ngày một thăng tiến. Cô cũng được xếp vào danh sách một trong những mỹ nhân xinh đẹp nhất Cbiz vào thời điểm hiện tại. Thế nhưng từ trước đến nay, Angela Baby luôn đối mặt với tin đồn đã từng đụng chạm dao kéo mới có được nhan sắc tuyệt mỹ như vậy.

Nhan sắc hơn người, Angela Baby luôn dính tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ

Tuy nhiên những tấm hình thuở bé đã chứng minh nhan sắc của cô là tự nhiên

Những tấm hình hiếm có của Angela Baby mới được cộng đồng mạng đăng tải

Đứng trước những tin đồn này, năm 2015 Angela Baby từng không ngần ngại đến bệnh viện kiểm định nhan sắc trước các phóng viên. Sau nhiều giờ kiểm tra, bác sĩ đã đưa ra kết luận Angela Baby không nâng mũi, chỉnh hàm, độn cằm như những tin đồn trước đây. Vấn đề của cô chỉ đơn giản là chỉnh răng mà thôi.