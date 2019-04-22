Sau khi đoạn clip vụng trộm với Hứa Chí An bị phanh phui, sự nghiệp của Huỳnh Tâm Dĩnh coi như đóng lại. Trước làn sóng tẩy chay mạnh mẽ của cộng đồng, đài TVB đã cắt bỏ mọi chương trình mà Á hậu Hong Kong 2012 tham gia. Những nhãn hàng do cô làm đại diện thương hiệu cũng nhanh chóng tìm gương mặt mới thay thế.

Trước đây Huỳnh Tâm Dĩnh được biết đến là cô gái sở hữu nhan sắc ngọt ngào

Sau khi bê bối này nổ ra, những người ở chung tòa nhà với Huỳnh Tâm Dĩnh đã tiết lộ về đời sống thác loạn của cô. Một người hàng xóm cho biết đã từng nhìn thấy Huỳnh Tâm Dĩnh đưa hai người đàn ông khác về nhà mình qua đêm.