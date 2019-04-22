Lối sống thác loạn của Á hậu Hong Kong 2012 Huỳnh Tâm Dĩnh trước bê bối cặp bồ với đàn ông có vợ

Sao quốc tế 22/04/2019 16:49

Không chỉ quan hệ bất chính với Hứa Chí An, hàng xóm còn tiết lộ lối sống phóng túng của Á hậu Hong Kong Huỳnh Tâm Dĩnh.

Sau khi đoạn clip vụng trộm với Hứa Chí An bị phanh phui, sự nghiệp của Huỳnh Tâm Dĩnh coi như đóng lại. Trước làn sóng tẩy chay mạnh mẽ của cộng đồng, đài TVB đã cắt bỏ mọi chương trình mà Á hậu Hong Kong 2012 tham gia. Những nhãn hàng do cô làm đại diện thương hiệu cũng nhanh chóng tìm gương mặt mới thay thế.

Lối sống thác loạn của Á hậu Hong Kong 2012 Huỳnh Tâm Dĩnh trước bê bối cặp bồ với đàn ông có vợ - Ảnh 1
Trước đây Huỳnh Tâm Dĩnh được biết đến là cô gái sở hữu nhan sắc ngọt ngào

Sau khi bê bối này nổ ra, những người ở chung tòa nhà với Huỳnh Tâm Dĩnh đã tiết lộ về đời sống thác loạn của cô. Một người hàng xóm cho biết đã từng nhìn thấy Huỳnh Tâm Dĩnh đưa hai người đàn ông khác về nhà mình qua đêm.

Lối sống thác loạn của Á hậu Hong Kong 2012 Huỳnh Tâm Dĩnh trước bê bối cặp bồ với đàn ông có vợ - Ảnh 2
Lối sống của Á hậu Hong Kong 2012 đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng

Theo lời người này, mỗi lần Huỳnh Tâm Dĩnh đều vai kề vai, tay trong tay âu yếm những người đàn ông mà cô đi chung. Gần đây nhất người hàng xóm này còn nhìn thấy Huỳnh Tâm Dĩnh công khai âu yếm một tay guitar và một DJ của đài truyền hình. Trong khi đó cô đang là bạn gái của nam tài tử TVB Mã Quốc Minh.

Lối sống thác loạn của Á hậu Hong Kong 2012 Huỳnh Tâm Dĩnh trước bê bối cặp bồ với đàn ông có vợ - Ảnh 3
Không chỉ lén lút qua lại với đàn ông có vợ...
Lối sống thác loạn của Á hậu Hong Kong 2012 Huỳnh Tâm Dĩnh trước bê bối cặp bồ với đàn ông có vợ - Ảnh 4
... Huỳnh Tâm Dĩnh còn qua đêm với nhiều người đàn ông khác trong khi vẫn hẹn hò với Mã Quốc Minh

Bê bối tình ái giữa Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh khiến nhiều người vô tình bị liên lụy. Nhiều cư dân mạng phẫn nộ cho biết họ không thể chấp nhận lối sống phóng túng và thiếu trách nhiệm của một người từng là Á hậu Hong Kong. Sau bê bối này, có lẽ sự nghiệp của Huỳnh Tâm Dĩnh đã kết thúc.

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Từ khóa:   Hứa Chí An ngoại tình Huỳnh Tâm Dĩnh

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