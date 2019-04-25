Phủ nhận ngoại tình không xong, Trương Đan Phong giở chiêu sa thải bồ nhí một lần nữa

Sao quốc tế 25/04/2019 06:18

Mặc dù đã cố gắng phủ nhận chuyện ngoại tình với trợ lý Tất Oánh nhưng Trương Đan Phong vẫn vấp phải làn sóng tẩy chay của cộng đồng mạng.

Sau khi bị Trác Vỹ phanh phui chuyện qua đêm với trợ lý Tất Oánh tại khách sạn, Trương Đan Phong liên tục lẩn trốn truyền thông. Có vẻ cả hai cố gắng chờ đợi sóng gió qua đi rồi âm thầm quay trở lại showbiz. Tuy nhiên truyền thông và cộng đồng mạng không buông tha cho đôi "gian phu dâm phụ" này. Nhiều người cho rằng Trương Đan Phong nên học theo Hứa Chí An mở họp báo xin lỗi thay vì trốn tránh.

Phủ nhận ngoại tình không xong, Trương Đan Phong giở chiêu sa thải bồ nhí một lần nữa - Ảnh 1
Suốt thời gian qua, Trương Đan Phong và trợ lý Tất Oánh luôn lẩn trốn truyền thông

Sau nửa tháng lùm xùm, Trương Đan Phong mới chính thức lên tiếng phủ nhận chuyện qua đêm với Tất Oánh. Anh phủ nhận chuyện trợ lý có thai với mình cũng như chuyện sang tên mọi tài sản khiến Hồng Hân phải đi vay tiền để thuê nhà. Trên trang cá nhân, Trương Đan Phong tuyên bố đã thu thập đầy đủ bằng chứng và sẽ nhờ luật sư khởi kiện những người tung tin thất thiệt.

Phủ nhận ngoại tình không xong, Trương Đan Phong giở chiêu sa thải bồ nhí một lần nữa - Ảnh 2
Cuối cùng Trương Đan Phong cũng công khai phủ nhận mọi chuyện

Dù Trương Đan Phong đã một mực phủ nhận mọi tin đồn nhưng công chúng vẫn không tin. Nhiều người còn phát hiện rằng mọi hành động trên mạng xã hội của Trương Đan Phong và Tất Oánh rất giống nhau. Tất cả những điều hai người này làm chỉ để che mắt truyền thông.

Phủ nhận ngoại tình không xong, Trương Đan Phong giở chiêu sa thải bồ nhí một lần nữa - Ảnh 3
Nam diễn viên họ Trương đang quay phim và xuất hiện bên cạnh anh là một trợ lý nam
Phủ nhận ngoại tình không xong, Trương Đan Phong giở chiêu sa thải bồ nhí một lần nữa - Ảnh 4
Phần giới thiệu thông tin trên Weibo của Trương Đan Phong cũng không còn tên trợ lý Tất Oánh

Mới đây nhất, Trương Đan Phong bất ngờ thay đổi trạng thái phần giới thiệu chung trên Weibo. Trước đây phần liên lạc trên Weibo của anh để tên Tất Oánh nhưng bây giờ thông tin này đã được đổi lại thành studio Trương Đan Phong.

Phủ nhận ngoại tình không xong, Trương Đan Phong giở chiêu sa thải bồ nhí một lần nữa - Ảnh 5
Năm 2018 Trương Đan Phong cũng đã từng sa thải Tất Oánh để dẹp yên dư luận

Ngoài ra, một tài khoản mạng còn tiết lộ Trương Đan Phong đã thay đổi trợ lý. Hiện nay, anh vẫn đang quay phim nhưng trợ lý là một nam giới chứ không phải Tất Oánh. Ngay sau khi có thông tin này, nhiều người cho rằng Trương Đan Phong lại giở chiêu cũ. Trước đó, giữa năm 2018 khi bị nghi ngờ ngoại tình, Trương Đan Phong đã thông báo sa thải trợ lý Tất Oánh. Thế nhưng sau đó vài tháng, Trác Vỹ đã tóm được khoảnh khắc nam diễn viên này qua đêm với cô ở khách sạn.

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Từ khóa:   Trương Đan Phong ngoại tình Hồng Hân Trương Đan Phong Tất Oánh

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