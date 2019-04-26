'Hồ ly tinh' Huỳnh Tâm Dĩnh công khai ‘cắm sừng’ Mã Quốc Minh và thách thức Trịnh Tú Văn

Netizen xứ Trung vô cùng phẫn nộ khi phát hiện Huỳnh Tâm Dĩnh ngang nhiên để hình nền điện thoại là hình của cô và Hứa Chí An. Thông tin này ngay lập tức trở thành chủ đề hot nhất trên mạng xã hội Trung Quốc.

Hình nền của chiếc điện thoại Huỳnh Tâm Dĩnh cầm trên tay là hình cô hát chung với Hứa Chí An

Theo đó, vào tháng 10 năm ngoái khi vẫn đang công khai yêu thương mặn nồng với Mã Quốc Minh, Huỳnh Tâm Dĩnh lại ngang nhiên để hình nền điện thoại là hình song ca giữa cô và nam ca sĩ đã có vợ Hứa Chí An. Hình ảnh này đã được truyền thông Hong Kong phát hiện và công khai đăng tải. Một lần nữa, vụ việc ngoại tình giữa Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh lại được tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn.