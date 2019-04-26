'Hồ ly tinh' Huỳnh Tâm Dĩnh công khai ‘cắm sừng’ Mã Quốc Minh và thách thức Trịnh Tú Văn

Sao quốc tế 26/04/2019 11:33

Hiện nay top đầu tìm kiếm trên Weibo là thông tin Huỳnh Tâm Dĩnh công khai ngoại tình với Hứa Chí An.

Netizen xứ Trung vô cùng phẫn nộ khi phát hiện Huỳnh Tâm Dĩnh ngang nhiên để hình nền điện thoại là hình của cô và Hứa Chí An. Thông tin này ngay lập tức trở thành chủ đề hot nhất trên mạng xã hội Trung Quốc.

'Hồ ly tinh' Huỳnh Tâm Dĩnh công khai ‘cắm sừng’ Mã Quốc Minh và thách thức Trịnh Tú Văn - Ảnh 1
Hình nền của chiếc điện thoại Huỳnh Tâm Dĩnh cầm trên tay là hình cô hát chung với Hứa Chí An

Theo đó, vào tháng 10 năm ngoái khi vẫn đang công khai yêu thương mặn nồng với Mã Quốc Minh, Huỳnh Tâm Dĩnh lại ngang nhiên để hình nền điện thoại là hình song ca giữa cô và nam ca sĩ đã có vợ Hứa Chí An. Hình ảnh này đã được truyền thông Hong Kong phát hiện và công khai đăng tải. Một lần nữa, vụ việc ngoại tình giữa Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh lại được tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn.

'Hồ ly tinh' Huỳnh Tâm Dĩnh công khai ‘cắm sừng’ Mã Quốc Minh và thách thức Trịnh Tú Văn - Ảnh 2
Huỳnh Tâm Dĩnh và Hứa Chí An từng song ca trong show diễn của nam ca sĩ này
'Hồ ly tinh' Huỳnh Tâm Dĩnh công khai ‘cắm sừng’ Mã Quốc Minh và thách thức Trịnh Tú Văn - Ảnh 3
Khi vẫn đang mặn nồng với Mã Quốc Minh, Huỳnh Tâm Dĩnh công khai 'cắm sừng' bạn trai

Mặc dù đã công khai xin lỗi nhưng dư luận không dễ dàng chấp nhận tha thứ cho Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh. Nhiều người cho rằng, hành động này của Á hậu Hong Kong 2012 Huỳnh Tâm Dĩnh là công khai “cắm sừng” bạn trai Mã Quốc Minh đồng thời công khai thách thức “chính thất” Trịnh Tú Văn.

'Hồ ly tinh' Huỳnh Tâm Dĩnh công khai ‘cắm sừng’ Mã Quốc Minh và thách thức Trịnh Tú Văn - Ảnh 4
Đàn ông có gia đình có vẻ là món khoái khẩu của cô Á hậu Hong Kong này
'Hồ ly tinh' Huỳnh Tâm Dĩnh công khai ‘cắm sừng’ Mã Quốc Minh và thách thức Trịnh Tú Văn - Ảnh 5
Cộng đồng mạng cho rằng Huỳnh Tâm Dĩnh là 'tiểu tam' mặt dày rất khó đối phó

Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự xót thương cho Mã Quốc Minh. Anh vẫn luôn bảo vệ bạn gái mà không biết đối với Huỳnh Tâm Dĩnh anh chỉ là trò chơi mà thôi. 

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Từ khóa:   Hứa Chí An ngoại tình Huỳnh Tâm Dĩnh Mã Quốc Minh Trịnh Tú Văn

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