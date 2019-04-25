Phía Phạm Băng Băng phủ nhận tin đồn mở tiệc linh đình mừng tái xuất

Vừa mới tái xuất, ‘nữ hoàng thị phi’ họ Phạm lại trở thành tâm điểm của truyền thông khi có thông tin cho rằng cô mở tiệc mừng ngày trở lại showbiz.
- Sớm biết chồng ngoại tình, Trịnh Tú Văn chi hơn 1 tỉ đồng thuê tài xế quay clip làm bằng chứng?
- Chê bạn trai không đủ tốt, ‘tiểu tam’ Huỳnh Tâm Dĩnh không có ý định kết hôn với Mã Quốc Minh
Sau gần một năm ẩn mình, ngày 22/4 vừa qua Phạm Băng Băng đã công khai xuất hiện trước truyền thông khi tham gia một sự kiện lớn. Đã lâu không xuất hiện nhưng nhan sắc và thần thái của cô vẫn như ngày nào. Đây được xem là sự kiện đánh dấu sự trở lại của “nữ hoàng thị phi” họ Phạm sau một thời gian vắng bóng.
Nhưng ngay sau đó cộng đồng mạng lại truyền thông tin Phạm Băng Băng cố ý tổ chức một bữa tiệc đình đám mừng ngày tái xuất. Bữa tiệc này có sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ như ông chủ tập đoàn Hoa Nghị Vương Trung Lỗi, đạo diễn Phùng Tiểu Cương, diễn viên Trương Quốc Lập…
Ngay lập tức phía Phạm Băng Băng đã lên tiếng thanh minh rằng không có bữa tiệc mừng tái xuất nào của Phạm Băng Băng cả. Trên thực tế, đó là bữa tiệc sinh nhật của ông chủ tập đoàn Hoa Nghị Vương Trung Lỗi. Sau khi phía Phạm Băng Băng giải thích, tài khoản đăng thông tin này cũng xóa ngay bài viết đó.