Hiện nay hai cái tên Giả Nãi Lượng, Kim Thần đang là từ khóa tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc.
- Ngô Kỳ Long vui mừng thông báo Lưu Thi Thi đã hạ sinh quý tử đầu lòng
- Hồng Hân lần đầu xuất hiện trước đám đông sau khi Trương Đan Phong phủ nhận ngoại tình với trợ lý
Hơn một năm sau khi bị Lý Tiểu Lộ phản bội, Giả Nãi Lượng dường như đã biến thành người khác. Anh không còn hài hước, sôi nổi như trước đây nữa mà sống lặng lẽ hơn. Có lẽ vết thương lòng mà Lý Tiểu Lộ mang đến cho anh sẽ chẳng thể lành lại.
Nhiều lần Giả Nãi Lượng bị cuốn vào scandal của Lý Tiểu Lộ. Trên trang cá nhân, nam diễn viên họ Giả khẳng định mình đang sống một mình để ám chỉ giữa anh và Lý Tiểu Lộ không thể nào hàn gắn. Mới đây khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế, Giả Nãi Lượng cũng nói rằng mình chưa có đối tượng. Động thái này của Giả Nãi Lượng chứng tỏ anh và vợ đã kết thúc mọi chuyện.
Mới đây, một phóng viên bắt gặp Giả Nãi Lượng và Kim Thần ăn tối trong một nhà hàng ở Bắc Kinh. Sau bữa tối, Kim Thần lên xe của bạn, Giã Nãi Lượng đi phía sau. Sau đó hai người đến nhà của Giả Nãi Lượng và rời đi lúc 3 giờ sáng. Trước đó, họ từng bị phát hiện cùng dùng một ốp điện thoại giống nhau và cùng chụp hình chung với một chú mèo.
Ngay sau khi có thông tin hẹn hò, Giả Nãi Lượng và Kim Thần đều lên tiếng phủ nhận. Kim Thần là nữ diễn viên có tài nhưng chưa thực sự nổi tiếng, trước đây cô từng có thời gian hẹn hò với nam diễn viên Đặng Luân. Nhiều fan của Giả Nãi Lượng mong thần tượng của mình sớm tìm được hạnh phúc mới sau những tổn thương mà Lý Tiểu Lộ mang đến.