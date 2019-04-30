Hơn một năm sau khi bị Lý Tiểu Lộ phản bội, Giả Nãi Lượng dường như đã biến thành người khác. Anh không còn hài hước, sôi nổi như trước đây nữa mà sống lặng lẽ hơn. Có lẽ vết thương lòng mà Lý Tiểu Lộ mang đến cho anh sẽ chẳng thể lành lại.

Giả Nãi Lượng bị bắt gặp cùng đi ăn tối với Kim Thần tại Bắc Kinh

Sau đó hai người về nhà Giả Nãi Lượng, đến 3 giờ sáng hôm sau mới rời đi

Nhiều lần Giả Nãi Lượng bị cuốn vào scandal của Lý Tiểu Lộ. Trên trang cá nhân, nam diễn viên họ Giả khẳng định mình đang sống một mình để ám chỉ giữa anh và Lý Tiểu Lộ không thể nào hàn gắn. Mới đây khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế, Giả Nãi Lượng cũng nói rằng mình chưa có đối tượng. Động thái này của Giả Nãi Lượng chứng tỏ anh và vợ đã kết thúc mọi chuyện.