Vừa úp mở chuyện độc thân trên sóng truyền hình, Giả Nãi Lượng đã bị phát hiện qua đêm cùng bạn gái cũ của Đặng Luân

Sao quốc tế 30/04/2019 08:14

Hiện nay hai cái tên Giả Nãi Lượng, Kim Thần đang là từ khóa tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc.

Hơn một năm sau khi bị Lý Tiểu Lộ phản bội, Giả Nãi Lượng dường như đã biến thành người khác. Anh không còn hài hước, sôi nổi như trước đây nữa mà sống lặng lẽ hơn. Có lẽ vết thương lòng mà Lý Tiểu Lộ mang đến cho anh sẽ chẳng thể lành lại.

Vừa úp mở chuyện độc thân trên sóng truyền hình, Giả Nãi Lượng đã bị phát hiện qua đêm cùng bạn gái cũ của Đặng Luân - Ảnh 1
Giả Nãi Lượng bị bắt gặp cùng đi ăn tối với Kim Thần tại Bắc Kinh
Vừa úp mở chuyện độc thân trên sóng truyền hình, Giả Nãi Lượng đã bị phát hiện qua đêm cùng bạn gái cũ của Đặng Luân - Ảnh 2
Sau đó hai người về nhà Giả Nãi Lượng, đến 3 giờ sáng hôm sau mới rời đi

Nhiều lần Giả Nãi Lượng bị cuốn vào scandal của Lý Tiểu Lộ. Trên trang cá nhân, nam diễn viên họ Giả khẳng định mình đang sống một mình để ám chỉ giữa anh và Lý Tiểu Lộ không thể nào hàn gắn. Mới đây khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế, Giả Nãi Lượng cũng nói rằng mình chưa có đối tượng. Động thái này của Giả Nãi Lượng chứng tỏ anh và vợ đã kết thúc mọi chuyện.

Vừa úp mở chuyện độc thân trên sóng truyền hình, Giả Nãi Lượng đã bị phát hiện qua đêm cùng bạn gái cũ của Đặng Luân - Ảnh 3

Vừa úp mở chuyện độc thân trên sóng truyền hình, Giả Nãi Lượng đã bị phát hiện qua đêm cùng bạn gái cũ của Đặng Luân - Ảnh 4
Cả hai cùng chụp hình chung với một con mèo và có ốp điện thoại giống nhau

Mới đây, một phóng viên bắt gặp Giả Nãi Lượng và Kim Thần ăn tối trong một nhà hàng ở Bắc Kinh. Sau bữa tối, Kim Thần lên xe của bạn, Giã Nãi Lượng đi phía sau. Sau đó hai người đến nhà của Giả Nãi Lượng và rời đi lúc 3 giờ sáng. Trước đó, họ từng bị phát hiện cùng dùng một ốp điện thoại  giống nhau và cùng chụp hình chung với một chú mèo.

Vừa úp mở chuyện độc thân trên sóng truyền hình, Giả Nãi Lượng đã bị phát hiện qua đêm cùng bạn gái cũ của Đặng Luân - Ảnh 5
Trước đây Kim Thần từng có thời gian hạnh phúc bên nam tài tử Đặng Luân
Vừa úp mở chuyện độc thân trên sóng truyền hình, Giả Nãi Lượng đã bị phát hiện qua đêm cùng bạn gái cũ của Đặng Luân - Ảnh 6
Dù Giả Nãi Lượng đã phủ nhận chuyện hẹn hò nhưng fan hâm mộ luôn mong anh tìm được người xứng đáng

Ngay sau khi có thông tin hẹn hò, Giả Nãi Lượng và Kim Thần đều lên tiếng phủ nhận. Kim Thần là nữ diễn viên có tài nhưng chưa thực sự nổi tiếng, trước đây cô từng có thời gian hẹn hò với nam diễn viên Đặng Luân. Nhiều fan của Giả Nãi Lượng mong thần tượng của mình sớm tìm được hạnh phúc mới sau những tổn thương mà Lý Tiểu Lộ mang đến.

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Từ khóa:   Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ ly hôn Giả Nãi Lượng - Kim Thần

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