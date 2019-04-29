Triệu Lệ Dĩnh bị cộng đồng mạng chỉ trích vì hành động ‘qua cầu rút ván’ với Hoàng Bân

Trước khi đến với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh và quản lý cũ Hoàng Bân có mối quan hệ rất tốt. Hoàng Bân mang về cho nữ diễn viên họ Triệu rất nhiều hợp đồng quảng cáo thương hiệu. Mặc dù bị antifan chê bai dáng dấp nhà quê không xứng đáng làm đại diện thương hiệu cho các nhãn hàng lớn nhưng với tài năng của Hoàng Bân, Triệu Lệ Dĩnh vẫn ký được nhiều hợp đồng quảng cáo lớn.

Sau khi 'về chung một nhà' với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh nói lời chia tay quản lý Hoàng Bân

Nhiều người nói rằng, Triệu Lệ Dĩnh xuất thân trong gia đình khó khăn, không có chống lưng trong giới showbiz. Do đó để có được thành quả như ngày hôm nay thì Hoàng Bân giúp đỡ cô rất nhiều. Vậy mà sau khi công khai kết hôn với Phùng Thiệu Phong, nữ diễn viên đã nói lời chia tay với quản lý Hoàng Bân.