Triệu Lệ Dĩnh bị cộng đồng mạng chỉ trích vì hành động ‘qua cầu rút ván’ với Hoàng Bân

Dù chưa chính thức tái xuất sau khi sinh con nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại khiến dân tình ngán ngẩm vì hành động thiếu sáng suốt của mình.
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Trước khi đến với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh và quản lý cũ Hoàng Bân có mối quan hệ rất tốt. Hoàng Bân mang về cho nữ diễn viên họ Triệu rất nhiều hợp đồng quảng cáo thương hiệu. Mặc dù bị antifan chê bai dáng dấp nhà quê không xứng đáng làm đại diện thương hiệu cho các nhãn hàng lớn nhưng với tài năng của Hoàng Bân, Triệu Lệ Dĩnh vẫn ký được nhiều hợp đồng quảng cáo lớn.
Nhiều người nói rằng, Triệu Lệ Dĩnh xuất thân trong gia đình khó khăn, không có chống lưng trong giới showbiz. Do đó để có được thành quả như ngày hôm nay thì Hoàng Bân giúp đỡ cô rất nhiều. Vậy mà sau khi công khai kết hôn với Phùng Thiệu Phong, nữ diễn viên đã nói lời chia tay với quản lý Hoàng Bân.
Thời điểm đó cả Triệu Lệ Dĩnh và Hoàng Bân đều gửi lời chúc mừng và cảm ơn nhau khiến nhiều người nghĩ rằng cuộc chia tay này khá êm đẹp. Tuy nhiên hôm nay, một tài khoản mạng xã hội tiết lộ bất hòa giữa Hoàng Bân và Triệu Lệ Dĩnh đã xảy ra khiến người đẹp họ Triệu xóa hết những hình ảnh và thông tin cùng bài viết cảm ơn quản lý cũ.
Theo đó, sau khi kết thúc hợp đồng, Hoàng Bân đã lấy lại nhiều hợp đồng quảng cáo từ tay Triệu Lệ Dĩnh mang về cho "gà" của mình. Điều này khiến bà xã Phùng Thiệu Phong không vui nên đã xóa sạch mọi thứ có liên quan đến anh và không còn theo dõi Hoàng Bân trên Weibo nữa. Nhiều người cho rằng hành động lần này của Triệu Lệ Dĩnh là “qua cầu rút ván”. Vì dù sao đi nữa, Triệu Lệ Dĩnh có được như ngày hôm nay cũng có công lao lớn của Hoàng Bân.