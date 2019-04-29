Ngô Kỳ Long vui mừng thông báo Lưu Thi Thi đã hạ sinh quý tử đầu lòng

Truyền thông Hoa ngữ đưa tin, Lưu Thi Thi đã hạ sinh bé trai tại một bệnh viện Đài Bắc, Đài Loan khoảng 9 giờ tối ngày 28/4. Sáng nay, nam tài tử Ngô Kỳ Long đã đăng dòng trạng thái trên trang cá nhân của mình: “Bạn nhỏ đã đến trình diện rồi, mẹ tròn con vuông, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Mẹ thân yêu đã vất vả rồi, cảm ơn em!”. Ngay sau đó Lưu Thi Thi cũng chia sẻ lại bài đăng này của chồng cùng lời nhắn nhủ: “Bạn nhỏ siêu đáng yêu”.

Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi cùng chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân của mình

Trước khi đến với Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long đã từng trải qua một cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Mã Á Thư. Sau khi chia tay, Mã Á Thư bóng gió rằng Ngô Kỳ Long không để ý đến gia đình và ám chỉ nam diễn viễn này gặp khó khăn trong việc sinh con.

Lưu Thi Thi là diễn viên có vẻ ngoài trong sáng và đời tư sạch tiếng hiếm có của Cbiz

Trước khi đến với Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long đã từng kết hôn với nữ diễn viên Mã Á Thư

Lưu Thi Thi kém Ngô Kỳ Long 17 tuổi

Ngô Kỳ Long nổi tiếng yêu chiều vợ

Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long bén duyên trong bộ phim đình đám “Bộ Bộ Kinh Tâm”. Tháng 1/2015 cặp đôi thông báo kết hôn. Cả hai tổ chức một đám cưới hoành tráng tại đảo Bali vào tháng 3/2016. Trong suốt 4 năm qua, luôn có tin đồn cho rằng cặp đôi khó có con nên cả hai đều rất áp lực. Đến tận tháng 12/2018, Ngô Kỳ Long mới chính thức xác nhận Lưu Thi Thi đang mang thai và tạm gác công việc sang một bên để ở nhà dưỡng thai.