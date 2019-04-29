Hồng Hân lần đầu xuất hiện trước đám đông sau khi Trương Đan Phong phủ nhận ngoại tình với trợ lý

Sao quốc tế 29/04/2019 06:45

Người vợ đáng thương nhất Cbiz Hồng Hân đã xuất hiện tại sân bay với tâm trạng khá tốt sau khi chồng cô phủ nhận chuyện phản bội.

Sau khi Trác Vỹ khui ra cuộc tình vụng trộm giữa Trương Đan Phong và trợ lý Tất Oanh, cộng đồng mạng tiếp tục vạch rõ âm mưu của "kẻ thứ ba". Theo đó, lợi dụng sự tin tưởng tuyệt đối của Hồng Hân và Trương Đan Phong, Tất Oánh đã âm thầm sang tên phần lớn tài sản của cặp đôi này. Đến tài khoản ngân hàng cô ta cũng đổi mật khẩu khiến Hồng Hân rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn. Tất Oánh chiếm giữ 100% cổ phần và là người đại diện pháp luật trong công ty của Trương Đan Phong.

Hồng Hân lần đầu xuất hiện trước đám đông sau khi Trương Đan Phong phủ nhận ngoại tình với trợ lý - Ảnh 1
Trương Đan Phong và Tất Oánh là hai cái tên bị chỉ trích nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc thời gian qua

Ngay khi những thông tin này được đăng tải, Hồng Hân đã xóa đi gần hết hình ảnh của Trương Đan Phong trên trang cá nhân của mình. Hành động này của cô như một lời khẳng định ngầm về hành vi ngoại tình của chồng.

Mặc dù bị dư luận chỉ trích dữ dội nhưng Trương Đan Phong vẫn luôn giữ im lặng, không lên tiếng xin lỗi vợ mà luôn tìm cách bảo vệ trợ lý Tất Oánh. Hành động này của nam diễn viên họ Trương càng khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Hồng Hân lần đầu xuất hiện trước đám đông sau khi Trương Đan Phong phủ nhận ngoại tình với trợ lý - Ảnh 2
Trương Đan Phong phủ nhận chuyện ngoại tình nhưng hành động này của anh càng gây phẫn nộ cho dư luận

Hai tuần sau khi xảy ra mọi việc, trên trang cá nhân của mình phía Trương Đan Phong đã phủ nhận mọi tin đồn và thông báo sẽ khởi kiện những tài khoản mạng đăng tin không chính xác. Thế nhưng hành động này của Trương Đan Phong càng khiến người khác phản cảm. Sau đó không lâu, hình ảnh Trương Đan Phong và Tất Oánh cùng xuất hiện tại bữa tiệc đóng máy bộ phim mới mà Trương Đan Phong tham gia càng khiến mọi người coi thường đôi "gian phu dâm phụ" này.

Hồng Hân lần đầu xuất hiện trước đám đông sau khi Trương Đan Phong phủ nhận ngoại tình với trợ lý - Ảnh 3
Hồng Hân lần đầu lộ diện sau khi Trương Đan Phong phủ nhận ngoại tình 
Hồng Hân lần đầu xuất hiện trước đám đông sau khi Trương Đan Phong phủ nhận ngoại tình với trợ lý - Ảnh 4
Thần thái của người đẹp TVB một thời vô cùng thoải mái
Hồng Hân lần đầu xuất hiện trước đám đông sau khi Trương Đan Phong phủ nhận ngoại tình với trợ lý - Ảnh 5
Cô tập trung lo cho con cái và công việc, không còn phiền muộn chuyện Trương Đan Phong ngoại tình
Hồng Hân lần đầu xuất hiện trước đám đông sau khi Trương Đan Phong phủ nhận ngoại tình với trợ lý - Ảnh 6
Hồng Hân xuất hiện tại sân bay với tâm trạng rất tốt

Tuy nhiên dường như Hồng Hân đã vượt qua được scandal này, không còn bận tâm đến chuyện Trương Đan Phong và cô trợ lý. Hiện cô đang tập trung toàn lực cho công việc và chăm sóc con cái. Mới đây người hâm mộ bắt gặp Hồng Hân xuất hiện tại sân bay với nụ cười tươi rói, tâm trạng vô cùng tốt. Nhiều người hâm mộ cảm thấy yên tâm khi nhìn thấy Hồng Hân tự tin, xinh đẹp như vậy sau hàng loạt bê bối của chồng.

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Từ khóa:   Trương Đan Phong ngoại tình Hồng Hân

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