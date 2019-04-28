Cộng đồng mạng xuýt xoa trước nhan sắc khuynh thành tuổi 12 của Trương Bá Chi

Sao quốc tế 28/04/2019 18:17

Mới đây, vợ cũ của Tạ Đình Phong lại nhận cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng về nhan sắc thuở thiếu thời của mình.

Làng giải trí Hong Kong luôn tự hào với những tường thành nhan sắc như: Vương Tổ Hiền, Lý Gia Hân, Châu Huệ Mẫn, Chu Ân… Bên cạnh những tên tuổi gạo cội này, Trương Bá Chi được xem là thế hệ cuối cùng sở hữu nhan sắc khuynh thành của làng giải trí Cảng Thơm. Với vẻ đẹp ngọt ngào, Trương Bá Chi đã từng là thần tượng của biết bao người châu Á và khiến Tạ Đình Phong say đắm một thời gian dài.

Cộng đồng mạng xuýt xoa trước nhan sắc khuynh thành tuổi 12 của Trương Bá Chi - Ảnh 1
Trương Bá Chi nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng sau khi đăng tải hình ảnh tuổi 12 của mình

Mặc dù cả hai đã ly hôn, Tạ Đình Phong quay trở lại với Vương Phi, Trương Bá Chi cũng đã sinh con cho người tình bí mật nhưng không ít người vẫn tiếc nuối cho cặp đôi từng được ví von là “Kim Đồng - Ngọc Nữ”.

Cộng đồng mạng xuýt xoa trước nhan sắc khuynh thành tuổi 12 của Trương Bá Chi - Ảnh 2
Vẻ đẹp tự nhiên, trong sáng của nữ diễn viên từng được Tạ Đình Phong yêu say đắm

Sau khi sinh con thứ 3, Trương Bá Chi thường xuyên tương tác với fan trên mạng xã hội hơn. Cô luôn cập nhật lịch trình của mình đến người hâm mộ. Mới đây nhất, người đẹp họ Trương đăng tải một vài tấm hình tuổi 12 của mình và ngay lập tức nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

Cộng đồng mạng xuýt xoa trước nhan sắc khuynh thành tuổi 12 của Trương Bá Chi - Ảnh 3
Nhan sắc một thời của Trương Bá Chi nhận vô số lời khen từ cộng đồng mạng
Cộng đồng mạng xuýt xoa trước nhan sắc khuynh thành tuổi 12 của Trương Bá Chi - Ảnh 4
Gương mặt thanh tú, đôi lông mày cong vút trở thành thương hiệu của Trương Bá Chi

Kèm theo đó, Trương Bá Chi đăng tải dòng trạng thái: “Chớp mắt thôi mà con trai tôi đã là cậu bé 12 tuổi rồi, chợt nhớ đến bản thân mình của thời điểm đó. Quay về tuổi thơ nào!”. Gương mặt thanh tú, ánh mắt tinh anh cùng đôi lông mày cong vút vốn là thương hiệu của Trương Bá Chi càng khiến fan xuýt xoa, trầm trồ.

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