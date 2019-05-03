Cộng đồng mạng Hong Kong yêu cầu TVB ngay lập tức sa thải Á hậu lẳng lơ Huỳnh Tâm Dĩnh

Sao quốc tế 03/05/2019 06:46

Huỳnh Tâm Dĩnh đang phải trả giá rất lớn khi cộng đồng mạng phát động chiến dịch yêu cầu TVB sa thải cô Á hậu này ngay lập tức.

Vụ việc Huỳnh Tâm Dĩnh ngoại tình với ca sĩ có gia đình Hứa Chí An đã trở thành đề tài bàn luận trên các diễn đàn mạng suốt thời gian qua. Dù cả hai đều đã lên tiếng xin lỗi nhưng dư luận Hong Kong vẫn không dễ dàng tha thứ.

Cộng đồng mạng Hong Kong yêu cầu TVB ngay lập tức sa thải Á hậu lẳng lơ Huỳnh Tâm Dĩnh - Ảnh 1
Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh là hai cái tên bị truyền thông Hong Kong chỉ trích nhiều nhất trong thời gian qua

Hiện nay ở Hong Kong, mọi sản phẩm, nhãn hàng, hay bất kỳ chương trình nào có sự tham gia của Huỳnh Tâm Dĩnh đều bị thay thế hoặc cắt bỏ. Bộ phim được mong chờ nhất của TVB là “Bằng chứng thép 4” cũng phải tiến hành quay lại toàn bộ những phân cảnh có sự tham gia của cô Á hậu này. Dù rằng tổn thất kinh tế là rất lớn nhưng đài TVB vẫn bỏ ra 30 tỷ đồng để làm lại vì sợ làn sóng tẩy chay từ cộng đồng.

Cộng đồng mạng Hong Kong yêu cầu TVB ngay lập tức sa thải Á hậu lẳng lơ Huỳnh Tâm Dĩnh - Ảnh 2
Huỳnh Tâm Dĩnh vướng phải làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ cộng đồng mạng

Cách đây vài ngày, trước sức ép của dư luận, Huỳnh Tâm Dĩnh đã bỏ trốn sang Mỹ để học thêm về ngành đạo diễn. Mặc dù đã trốn ra nước ngoài nhưng làn sóng tẩy chay nữ diễn viên này tại Hong Kong vẫn chưa dừng lại.

Cộng đồng mạng Hong Kong yêu cầu TVB ngay lập tức sa thải Á hậu lẳng lơ Huỳnh Tâm Dĩnh - Ảnh 3
Dù đã bỏ trốn sang Mỹ nhưng netizen Hong Kong vẫn phát động phong trào yêu cầu TVB phải ngay lập tức sa thải cô Á hậu này

Mới đây, netizen Hong Kong đã phát động chiến dịch 10.000 người cùng ký vào đơn kiến nghị yêu cầu đài TVB phải ngay lập tức sa thải Huỳnh Tâm Dĩnh. Đây được xem là hành động tẩy chay mạnh mẽ nhất từ trước đến nay đối với một nghệ sĩ của làng giải trí xứ Cảng Thơm.

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Từ khóa:   Hứa Chí An ngoại tình Huỳnh Tâm Dĩnh

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