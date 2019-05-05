Hồng Hân và con trai ‘liên thủ’ tìm bằng chứng ngoại tình của Trương Đan Phong

Sao quốc tế 05/05/2019 15:20

Truyền thông Trung Quốc vừa đăng tải thông tin, người phụ nữ đáng thương nhất Cbiz Hồng Hân và con trai đã có đủ bằng chứng chứng minh Trương Đan Phong ngoại tình.

Sau khi bị Trác Vỹ vạch trần chuyện ngoại tình với trợ lý Tất Oánh, Trương Đan Phong “giả chết” chờ thời. Thế nhưng lần này dư luận không dễ dàng cho anh toại nguyện. Cộng đồng mạng gay gắt chỉ trích hành động bội bạc của Trương Đan Phong.

Hồng Hân và con trai ‘liên thủ’ tìm bằng chứng ngoại tình của Trương Đan Phong - Ảnh 1
Sau thời gian im lặng, Trương Đan Phong phủ nhận ngoại tình và bênh vực trợ lý

Khi chuyện Hứa Chí An ngoại tình bị phanh phui, netizen càng mắng chửi Trương Đan Phong thậm tệ hơn. Nhiều người cho rằng nam diễn viên họ Trương nên học hỏi cách xin lỗi từ Hứa Chí An. Tuy nhiên, Trương Đan Phong vẫn giữ im lặng. Hành động này càng khiến dân tình phẫn nộ, nhiều người xót thương cho hoàn cảnh của Hồng Hân.

Hồng Hân và con trai ‘liên thủ’ tìm bằng chứng ngoại tình của Trương Đan Phong - Ảnh 2
Cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt thái độ 'giả chết' của nam diễn viên họ Trương

Nửa tháng sau khi bị phát hiện ngoại tình, Trương Đan Phong lên tiếng phủ nhận thông tin này trên trang cá nhân của mình đồng thời tuyên bố sẽ khởi kiện những người đăng tin không đúng sự thật. Anh đứng ra bảo vệ trợ lý Tất Oánh và cho biết tiền kiếm được đều giao cho Hồng Hân. Trương Đan Phong còn xác nhận mình không chuyển nhượng tài sản, cũng như không sở hữu bất kỳ tài sản nào có giá trị.

Hồng Hân và con trai ‘liên thủ’ tìm bằng chứng ngoại tình của Trương Đan Phong - Ảnh 3
Trương Đan Phong khẳng định tiền kiếm được đều giao cho Hồng Hân

Lời giải thích của Trương Đan Phong càng khiến cộng đồng mạng phản cảm khi những hình ảnh của anh và trợ lý Tất Oánh tham gia tiệc đóng máy một bộ phim được công khai. Hai người tỏ ra rất vui vẻ khi chụp hình chung với đoàn làm phim.

Hồng Hân và con trai ‘liên thủ’ tìm bằng chứng ngoại tình của Trương Đan Phong - Ảnh 4
Trương Đan Phong tuyên bố sẽ khởi kiện những người đăng tin không chính xác

Trước thái độ của chồng, Hồng Hân luôn giữ im lặng. Cô tích cực tham gia sự kiện để kiếm tiền nuôi con. Sau khi Trác Vỹ đăng tin Trương Đan Phong ngoại tình, Hồng Hân đã xóa tất cả hình ảnh có liên quan đến nam diễn viên họ Trương trên trang cá nhân của mình. Kể từ đó cô cũng không còn đeo nhẫn cưới nữa.

Hồng Hân và con trai ‘liên thủ’ tìm bằng chứng ngoại tình của Trương Đan Phong - Ảnh 5
Được sự hỗ trợ của con trai, Hồng Hân đã tiến hành thu thập các bằng chứng ngoại tình của Trương Đan Phong

Ngày 4/5, một phóng viên giải trí có tiếng của Cbiz tiết lộ, hiện nay Hồng Hân bắt đầu phản kích. Cô đã liên hệ với các paparazzi để tìm kiếm các bằng chứng chứng minh Trương Đan Phong ngoại tình với trợ lý Tất Oánh. Con trai Trương Hạo Liêm cũng giúp Hồng Hân một tay. Theo nguồn tin này, khi nào có đầy đủ bằng chứng, Hồng Hân sẽ tiến hành vạch mặt Trương Đan Phong.

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Từ khóa:   Trương Đan Phong ngoại tình Hồng Hân

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