Song Joong Ki đeo nhẫn cưới trở lại, xóa tan tin đồn hôn nhân rạn nứt

Sao quốc tế 05/05/2019 14:37

Hôn nhân của cặp đôi Hàn Quốc Song Joong Ki – Song Hye Kyo luôn là đề tài được báo giới Trung Quốc quan tâm đặc biệt.

Suốt thời gian qua, dân mạng xứ Trung luôn đăng tải nhiều thông tin không hay về tình trạng hôn nhân giữa cặp đôi Song Hye KyoSong Joong Ki. Nhiều người cho rằng hôn nhân của cặp đôi được quan tâm nhất xứ Hàn đang trục trặc. Nam tài tử “Hậu Duệ Mặt Trời” đã phản bội vợ cặp kè với chính người bạn thân của Song Hye Kyo.

Song Joong Ki đeo nhẫn cưới trở lại, xóa tan tin đồn hôn nhân rạn nứt - Ảnh 1
Cặp đôi Song - Song luôn phải đối mặt với thông tin hôn nhân trục trặc suốt thời gian qua

Mặc dù công ty quản lý của cặp đôi này đã chính thức lên tiếng bác bỏ mọi tin đồn trên, phía Song Hye Kyo cũng đăng tải những hình ảnh đi du lịch chung với người bạn được cho là kẻ thứ ba kia để dẹp yên dư luận nhưng nhiều người vẫn không tin mối quan hệ của họ đã tốt đẹp trở lại.

Song Joong Ki đeo nhẫn cưới trở lại, xóa tan tin đồn hôn nhân rạn nứt - Ảnh 2

Song Joong Ki đeo nhẫn cưới trở lại, xóa tan tin đồn hôn nhân rạn nứt - Ảnh 3
Song Joong Ki đã đeo nhẫn cưới trở lại. Hành động này chính là câu trả lời cho những ai quan tâm đến hôn nhân của anh

Nguyên nhân chính dẫn đến những nghi ngờ này là vì sau khi có tin đồn hôn nhân trục trặc, Song Hye Kyo hiếm khi đeo nhẫn cưới, trái ngược với trước đây. Đặc biệt hơn, vợ chồng Song Hye Kyo – Song Joong Ki cũng không còn xuất hiện cùng nhau trước truyền thông một lần nào nữa sau tin đồn.

Song Joong Ki đeo nhẫn cưới trở lại, xóa tan tin đồn hôn nhân rạn nứt - Ảnh 4Song Joong Ki đeo nhẫn cưới trở lại, xóa tan tin đồn hôn nhân rạn nứt - Ảnh 5Song Joong Ki đeo nhẫn cưới trở lại, xóa tan tin đồn hôn nhân rạn nứt - Ảnh 6

Song Joong Ki đeo nhẫn cưới trở lại, xóa tan tin đồn hôn nhân rạn nứt - Ảnh 7
Trong buổi đọc kịch bản cho phim mới, tâm trạng của Song Joong Ki khá tốt

Có lần, xuất hiện tại sân bay, Song Joong Ki cũng không đeo nhẫn cưới khiến nhiều người tin rằng hôn nhân của cặp Song – Song rạn nứt là thật. Tuy nhiên mới đây, trong một buổi đọc kịch bản cho phim mới, truyền thông Hàn Quốc đã “soi” rất kỹ tay trái của Song Joong Ki và phát hiện nam tài tử này đã đeo nhẫn cưới trở lại. Tâm trạng của Song Joong Ki cũng được đánh giá là rất thoải mái. Anh liên tục trò chuyện, cười đùa với bạn diễn và ê-kíp. Hành động này của Song Joong Ki ngầm cho thấy hôn nhân của anh vẫn rất tốt đẹp.

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Từ khóa:   Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn Song Joong Ki Song Hye Kyo

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