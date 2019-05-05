Song Joong Ki đeo nhẫn cưới trở lại, xóa tan tin đồn hôn nhân rạn nứt

Suốt thời gian qua, dân mạng xứ Trung luôn đăng tải nhiều thông tin không hay về tình trạng hôn nhân giữa cặp đôi Song Hye Kyo và Song Joong Ki. Nhiều người cho rằng hôn nhân của cặp đôi được quan tâm nhất xứ Hàn đang trục trặc. Nam tài tử “Hậu Duệ Mặt Trời” đã phản bội vợ cặp kè với chính người bạn thân của Song Hye Kyo.

Cặp đôi Song - Song luôn phải đối mặt với thông tin hôn nhân trục trặc suốt thời gian qua

Mặc dù công ty quản lý của cặp đôi này đã chính thức lên tiếng bác bỏ mọi tin đồn trên, phía Song Hye Kyo cũng đăng tải những hình ảnh đi du lịch chung với người bạn được cho là kẻ thứ ba kia để dẹp yên dư luận nhưng nhiều người vẫn không tin mối quan hệ của họ đã tốt đẹp trở lại.