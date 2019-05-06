Giận con gái, ‘người tình Thành Long’ tuyên bố chưa từng sinh đứa con này

Sao quốc tế 06/05/2019 13:43

Mẹ con Ngô Ỷ Lợi – Ngô Trác Lâm lại tiếp tục trở thành tâm điểm của truyền thông Hoa ngữ.

Gần 20 năm qua, mối nhân duyên giữa Thành Long và Ngô Ỷ Lợi luôn được báo giới và người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Cho đến nay, câu chuyện ngoại tình giữa một ngôi sao và hoa hậu cùng một đứa con gái không được thừa nhận luôn là chủ đề nóng của truyền thông Hoa ngữ.

Giận con gái, ‘người tình Thành Long’ tuyên bố chưa từng sinh đứa con này - Ảnh 1
Mối quan hệ giữa con gái và Ngô Ỷ Lợi càng căng thẳng từ khi có thêm 'con dâu'

Thế nhưng, chưa bao giờ Thành Long thừa nhận Ngô Trác Lâm là con gái mình. Gần 20 năm qua Ngô Ỷ Lợi một mình tảo tần nuôi con. Hy sinh là thế nhưng không ít lần cô con gái Ngô Trác Lâm khiến mẹ mình đau đầu.

Giận con gái, ‘người tình Thành Long’ tuyên bố chưa từng sinh đứa con này - Ảnh 2
Tính cách Ngô Trác Lâm ngày càng phức tạp kể từ khi quen biết người vợ đồng giới

Gần đây, Ngô Trác Lâm và cô vợ đồng giới của mình liên tiếp tạo scandal khiến Ngô Ỷ Lợi nhiều lần muối mặt với bạn bè và truyền thông. “Người tình Thành Long” từng nhắn nhủ bạn bè của mình đừng giúp đỡ và không nên cho Ngô Trác Lâm vay tiền.

Giận con gái, ‘người tình Thành Long’ tuyên bố chưa từng sinh đứa con này - Ảnh 3
Nhiều lần để bênh 'vợ', Ngô Trác Lâm thẳng thừng chỉ trích mẹ

“Con dâu” của Ngô Ỷ Lợi cũng không phải dạng vừa. Cô gái này khiến mối quan hệ giữa hai mẹ con Ngô Trác Lâm ngày càng căng thẳng. Nhiều lần bênh vực “vợ”, Ngô Trác Lâm thẳng thừng chỉ trích Ngô Ỷ Lợi đồng thời nói mẹ mình bị tâm thần.

Giận con gái, ‘người tình Thành Long’ tuyên bố chưa từng sinh đứa con này - Ảnh 4
Quá giận vì thái độ của con gái, Ngô Ỷ Lợi cho biết Ngô Trác Lâm không phải do mình sinh ra

Đứng trước lối sống và thái độ của con gái, mới đây Ngô Ỷ Lợi đã nói với một người bạn của mình: “Nói cho bạn biết một sự thật, thực ra tôi chưa bao giờ sinh con, con gái tôi không phải do tôi sinh ra”. Có thể thấy, mối quan hệ giữa hai mẹ con ngày càng căng thẳng. Những hành động ngỗ nghịch của Ngô Trác Lâm khiến Ngô Ỷ Lợi vô cùng tổn thương.

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Từ khóa:   Người tình Thành Long Ngô Ỷ Lợi

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