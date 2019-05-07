Sau khi sinh con, Triệu Lệ Dĩnh – Lưu Thi Thi bỗng trở thành kẻ thù không đội trời chung

Sao quốc tế 07/05/2019 06:25

Hiện tại Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Thi Thi là hai bà mẹ trẻ được săn đón nhất Cbiz. Tuy nhiên, cũng vì chuyện này mà hai nàng tiểu hoa đán trở thành kẻ thù của nhau.

Vài tháng trở lại đây, showbiz Hoa ngữ liên tục đón nhận nhiều tin vui khi Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Thi Thi cùng hạ sinh con trai đầu lòng. Nhiều tờ báo còn sẵn sàng chi trả một khoản tiền khổng lồ để có được tấm hình đầu tiên của hai "tiểu hoàng tử" nhưng đều bị từ chối.

Sau khi sinh con, Triệu Lệ Dĩnh – Lưu Thi Thi bỗng trở thành kẻ thù không đội trời chung - Ảnh 1
Vợ chồng Phùng Thiệu Phong - Triệu Lệ Dĩnh chào đón con trai đầu lòng vào tháng 3 vừa rồi

Gần đây, một số nguồn tin cho biết fan của Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Thi Thi đang "khẩu chiến" quyết liệt, nguyên nhân xuất phát từ bình luận của một fan của Triệu Lệ Dĩnh. Người này chê bai phim mới của Lưu Thi Thi và nhận xét rằng nếu phát sóng cùng lúc với phim của Triệu Lệ Dĩnh thì chắc chắn phim này sẽ không có rating.

Sau khi sinh con, Triệu Lệ Dĩnh – Lưu Thi Thi bỗng trở thành kẻ thù không đội trời chung - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh chuẩn bị quay trở lại showbiz sau thời gian lấy chồng sinh con

Ngày 5/5, một tài khoản mạng xã hội tiết lộ, hiện nay cuộc chiến giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Thi Thi ngày một gay cấn. Trước đây một số thương hiệu của mẹ và bé đã đàm phán và chuẩn bị ký hợp đồng đại diện thương hiệu với Triệu Lệ Dĩnh nhưng sau khi Lưu Thi Thi sinh con, các nhãn hàng này đã có thêm lựa chọn.

Sau khi sinh con, Triệu Lệ Dĩnh – Lưu Thi Thi bỗng trở thành kẻ thù không đội trời chung - Ảnh 3
Vợ chồng Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi cũng mới chào đón con trai đầu lòng cuối tháng 4 vừa rồi

Đặc biệt giá cả mà Lưu Thi Thi đưa ra thấp hơn Triệu Lệ Dĩnh rất nhiều. Ê-kíp của Lưu Thi Thi cũng chủ động đi tìm quảng cáo cho nghệ sĩ của mình. Còn phía Triệu Lệ Dĩnh nhất quyết không giảm giá nên các nhãn hàng muốn quảng cáo sản phẩm mẹ và bé đều tìm đến Lưu Thi Thi.

Sau khi sinh con, Triệu Lệ Dĩnh – Lưu Thi Thi bỗng trở thành kẻ thù không đội trời chung - Ảnh 4
Triệu Lệ Dĩnh bị mất khá nhiều hợp đồng quảng cáo vào tay Lưu Thi Thi

Dù rằng Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Thi Thi từ trước đến nay chưa có mâu thuẫn gì nhưng với tình hình hiện tại, nhiều người cho rằng mối quan hệ của hai nàng diễn viên cùng sinh năm 1987 này thực sự không mấy tốt đẹp.

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Từ khóa:   lưu thi thi Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong

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