Vài tháng trở lại đây, showbiz Hoa ngữ liên tục đón nhận nhiều tin vui khi Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Thi Thi cùng hạ sinh con trai đầu lòng. Nhiều tờ báo còn sẵn sàng chi trả một khoản tiền khổng lồ để có được tấm hình đầu tiên của hai "tiểu hoàng tử" nhưng đều bị từ chối.

Vợ chồng Phùng Thiệu Phong - Triệu Lệ Dĩnh chào đón con trai đầu lòng vào tháng 3 vừa rồi

Gần đây, một số nguồn tin cho biết fan của Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Thi Thi đang "khẩu chiến" quyết liệt, nguyên nhân xuất phát từ bình luận của một fan của Triệu Lệ Dĩnh. Người này chê bai phim mới của Lưu Thi Thi và nhận xét rằng nếu phát sóng cùng lúc với phim của Triệu Lệ Dĩnh thì chắc chắn phim này sẽ không có rating.