Netizen Trung Quốc bất ngờ vì Hồng Hân lại một lần nữa tha thứ cho Trương Đan Phong

Mới đây có thông tin cho rằng Hồng Hân đã tha thứ mọi lỗi lầm cho Trương Đan Phong, cả hai đã "gương vỡ lại lành".
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Ngày hôm qua, Trương Đan Phong cho biết trợ lý Tất Oánh đã chủ động xin nghỉ việc. Bên cạnh đó, nam diễn viên họ Trương cũng cho rằng việc Hồng Hân xóa hình của anh trên trang cá nhân là chuyện bình thường khi cãi vã.
Còn về chuyện con trai riêng của Hồng Hân xóa mọi thông tin liên quan đến cha dượng trên Weibo, Trương Đan Phong giải thích là vì Trương Hạo Liêm chuẩn bị tham gia làng giải trí nên đó là yêu cầu của công ty quản lý. Tuy nhiên, cộng đồng mạng không tin vào lời giải thích này.
Hôm nay, các trang giải trí Hoa ngữ bất ngờ đưa tin Hồng Hân đã tha thứ cho Trương Đan Phong. Một người thạo tin cho hay, vào kỳ nghỉ lễ Lao động vừa qua, nam diễn viên họ Trương đã về nhà xin lỗi vợ. Suốt kỳ nghỉ lễ này, Trương Đan Phong dành trọn thời gian bên vợ con. Hồng Hân cũng rộng lượng tha thứ cho lỗi lầm của chồng.
Ngay sau khi có thông tin này, nhiều người tỏ ra lo lắng cho Hồng Hân. Năm 2018, người đẹp TVB một thời cũng đã từng tin tưởng và bảo vệ Trương Đan Phong, thế nhưng cuối cùng chồng cô vẫn lén lút hẹn hò với trợ lý Tất Oánh. Một người đàn ông như vậy liệu có xứng đáng nhận được sự tha thứ của Hồng Hân hay không là câu hỏi mà rất nhiều netizen xứ Trung đặt ra. Hiện nay, phía Hồng Hân chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về tin đồn này.