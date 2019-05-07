Netizen Trung Quốc bất ngờ vì Hồng Hân lại một lần nữa tha thứ cho Trương Đan Phong

Ngày hôm qua, Trương Đan Phong cho biết trợ lý Tất Oánh đã chủ động xin nghỉ việc. Bên cạnh đó, nam diễn viên họ Trương cũng cho rằng việc Hồng Hân xóa hình của anh trên trang cá nhân là chuyện bình thường khi cãi vã.

Trương Đan Phong cho biết Tất Oánh chủ động xin nghỉ việc vì nhận thấy mình mang đến phiền phức cho nghệ sĩ

Còn về chuyện con trai riêng của Hồng Hân xóa mọi thông tin liên quan đến cha dượng trên Weibo, Trương Đan Phong giải thích là vì Trương Hạo Liêm chuẩn bị tham gia làng giải trí nên đó là yêu cầu của công ty quản lý. Tuy nhiên, cộng đồng mạng không tin vào lời giải thích này.