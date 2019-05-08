Hạnh phúc là vậy nhưng Lưu Thi Thi vẫn khiến fan hâm mộ lo lắng vì trầm cảm sau sinh

Sao quốc tế 08/05/2019 13:44

Dù được Ngô Kỳ Long rất mực cưng chiều nhưng Lưu Thi Thi vẫn bị trầm cảm sau sinh khiến nhiều người lo lắng.

Cuối tháng 4 vừa rồi, vợ chồng Lưu Thi Thi – Ngô Kỳ Long vui mừng chào đón con trai đầu lòng. Bạn bè trong giới và người hâm mộ đều gửi lời chúc mừng đến vợ chồng cặp đôi nổi tiếng. Vừa mới ra đời nhưng con trai của Lưu Thi Thi đã trở thành một trong những em bé được săn đón nhất của Cbiz.

Hạnh phúc là vậy nhưng Lưu Thi Thi vẫn khiến fan hâm mộ lo lắng vì trầm cảm sau sinh - Ảnh 1
Lưu Thi Thi - Ngô Kỳ Long vừa chào đón con trai đầu lòng sau nhiều năm kết hôn

Dù Ngô Kỳ Long đã ngừng mọi công việc để chăm sóc vợ trong giai đoạn quan trọng này, thế nhưng “nàng Nhược Hy” vẫn bị mắc chứng trầm cảm sau sinh. Một người thạo tin tiết lộ với báo giới rằng gần đây tâm trạng của Lưu Thi Thi không được tốt. Cô thường im lặng và rất ít khi nở nụ cười.

Hạnh phúc là vậy nhưng Lưu Thi Thi vẫn khiến fan hâm mộ lo lắng vì trầm cảm sau sinh - Ảnh 2
Ngô Kỳ Long tạm gác mọi công việc để chăm sóc Lưu Thi Thi trong giai đoạn đặc biệt này

Không chỉ vậy, Lưu Thi Thi thường thở dài và rất hay khóc, thậm chí không còn thích trang điểm như trước nữa. Người này còn cho biết, có những lúc bà xã Ngô Kỳ Long "rửa mặt" bằng nước mắt. Với tình hình hiện tại của Lưu Thi Thi, rất nhiều fan hâm mộ lo lắng người đẹp đã mắc bệnh trầm cảm sau sinh giống như nhiều phụ nữ khác.

Hạnh phúc là vậy nhưng Lưu Thi Thi vẫn khiến fan hâm mộ lo lắng vì trầm cảm sau sinh - Ảnh 3
Giống như nhiều phụ nữ khác, Lưu Thi Thi mắc chứng trầm cảm sau sinh

Netizen xứ Trung đồn đoán rằng, có thể do mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu căng thẳng, kết hôn đã lâu mà không mang thai khiến Lưu Thi Thi chịu nhiều sức ép từ phía nhà chồng nên mới dễ bị trầm cảm như vậy sau sinh. Chưa rõ nguyên nhân thực sự là gì nhưng với tình hình sức khỏe hiện tại của Lưu Thi Thi, chắc chắn người hâm mộ sẽ phải chờ đợi khá lâu mới được nhìn thấy thần tượng của mình quay trở lại showbiz.

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