Bị đồn trầm cảm sau sinh do quan hệ mẹ chồng nàng dâu, phía Lưu Thi Thi lên tiếng

Sao quốc tế 09/05/2019 06:03

Trang Sina của Trung Quốc đã nhận được câu trả lời từ phía Lưu Thi Thi về thông tin cô mắc bệnh trầm cảm sau sinh.

Ngày 8/5, một số kênh truyền thông của Hong Kong đồng loạt đưa tin, Lưu Thi Thi bị mắc chứng trầm cảm sau sinh. Người đẹp thường hay khóc lóc, ít nói, đôi khi còn lấy nước mắt rửa mặt khiến fan của cô vô cùng lo lắng.

Bị đồn trầm cảm sau sinh do quan hệ mẹ chồng nàng dâu, phía Lưu Thi Thi lên tiếng - Ảnh 1
Sau nhiều năm kết hôn, mới đây Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long vừa mới chào đón con trai đầu lòng

Đặc biệt, có nguồn tin cho rằng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu là nguyên nhân chính khiến nàng tiểu hoa đán một thời của Trung Quốc mắc chứng trầm cảm. Kết hôn đã lâu nhưng mãi vẫn không thể sinh con, mẹ chồng Lưu Thi Thi cho rằng nguyên nhân là do con dâu. Chính áp lực này khiến Lưu Thi Thi phải suy nghĩ rất nhiều và mắc chứng trầm cảm sau sinh.

Bị đồn trầm cảm sau sinh do quan hệ mẹ chồng nàng dâu, phía Lưu Thi Thi lên tiếng - Ảnh 2
Vừa mới lên chức mẹ, Lưu Thi Thi đã vướng tin đồn bị trầm cảm sau sinh...
Bị đồn trầm cảm sau sinh do quan hệ mẹ chồng nàng dâu, phía Lưu Thi Thi lên tiếng - Ảnh 3
... tuy nhiên sau đó phía Lưu Thi Thi đã lên tiếng phủ nhận

Đứng trước những tin đồn này, phóng viên giải trí của trang Sina đã liên hệ với phía người đẹp để xác thực. Ngay lập tức, phía nữ diễn viên đã phủ nhận chuyện cô bị trầm cảm sau sinh, đồng thời khẳng định mối quan hệ giữa Lưu Thi Thi và mẹ chồng vẫn tốt đẹp, không giống như những gì truyền thông đăng tải.

Huỳnh Tâm Dĩnh bị nghi mang thai: Bố đứa bé là Mã Quốc Minh hay Hứa Chí An?

Huỳnh Tâm Dĩnh bị nghi mang thai: Bố đứa bé là Mã Quốc Minh hay Hứa Chí An?

Có nguồn tin cho rằng Huỳnh Tâm Dĩnh sang Mỹ không phải để học tập mà qua đó để dưỡng thai.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Thi Thi - Ngô Kỳ Long Lưu Thi Thi bị trầm cảm sau sinh Lưu Thi Thi mẹ chồng nàng dâu trầm cảm sau sinh

TIN LIÊN QUAN

Huỳnh Tâm Dĩnh bị nghi mang thai: Bố đứa bé là Mã Quốc Minh hay Hứa Chí An?

Huỳnh Tâm Dĩnh bị nghi mang thai: Bố đứa bé là Mã Quốc Minh hay Hứa Chí An?

Hạnh phúc là vậy nhưng Lưu Thi Thi vẫn khiến fan hâm mộ lo lắng vì trầm cảm sau sinh

Hạnh phúc là vậy nhưng Lưu Thi Thi vẫn khiến fan hâm mộ lo lắng vì trầm cảm sau sinh

Trương Đan Phong phải chi 1.000 tỉ đồng để Hồng Hân không tố cáo ‘bồ nhí’ tội trốn thuế?

Trương Đan Phong phải chi 1.000 tỉ đồng để Hồng Hân không tố cáo ‘bồ nhí’ tội trốn thuế?

Với Lý Thần, tình anh em, sự nghiệp đều không thể so sánh với Phạm Băng Băng

Với Lý Thần, tình anh em, sự nghiệp đều không thể so sánh với Phạm Băng Băng

Netizen Trung Quốc bất ngờ vì Hồng Hân lại một lần nữa tha thứ cho Trương Đan Phong

Netizen Trung Quốc bất ngờ vì Hồng Hân lại một lần nữa tha thứ cho Trương Đan Phong

Trước nhiều sức ép, cuối cùng Trương Đan Phong cũng tuyên bố Tất Oánh đã từ chức

Trước nhiều sức ép, cuối cùng Trương Đan Phong cũng tuyên bố Tất Oánh đã từ chức

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 43 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 43 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới