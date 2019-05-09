Bị đồn trầm cảm sau sinh do quan hệ mẹ chồng nàng dâu, phía Lưu Thi Thi lên tiếng

Trang Sina của Trung Quốc đã nhận được câu trả lời từ phía Lưu Thi Thi về thông tin cô mắc bệnh trầm cảm sau sinh.
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Ngày 8/5, một số kênh truyền thông của Hong Kong đồng loạt đưa tin, Lưu Thi Thi bị mắc chứng trầm cảm sau sinh. Người đẹp thường hay khóc lóc, ít nói, đôi khi còn lấy nước mắt rửa mặt khiến fan của cô vô cùng lo lắng.
Đặc biệt, có nguồn tin cho rằng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu là nguyên nhân chính khiến nàng tiểu hoa đán một thời của Trung Quốc mắc chứng trầm cảm. Kết hôn đã lâu nhưng mãi vẫn không thể sinh con, mẹ chồng Lưu Thi Thi cho rằng nguyên nhân là do con dâu. Chính áp lực này khiến Lưu Thi Thi phải suy nghĩ rất nhiều và mắc chứng trầm cảm sau sinh.
Đứng trước những tin đồn này, phóng viên giải trí của trang Sina đã liên hệ với phía người đẹp để xác thực. Ngay lập tức, phía nữ diễn viên đã phủ nhận chuyện cô bị trầm cảm sau sinh, đồng thời khẳng định mối quan hệ giữa Lưu Thi Thi và mẹ chồng vẫn tốt đẹp, không giống như những gì truyền thông đăng tải.