Giữa showbiz thị phi, vẫn còn đó những mối tình đáng ngưỡng mộ của làng giải trí Hong Kong

Làng giải trí Hong Kong không chỉ sản sinh ra những diễn viên, đạo diễn xuất sắc mà còn giúp nhiều cặp đôi gặp gỡ và xây dựng tình yêu cổ tích của mình.

Chính bản thân Trương Gia Huy cũng từng thừa nhận rằng khi còn ở đài ATV, anh chỉ thử hẹn hò với Quan Vịnh Hà thôi nhưng không ngờ được đồng ý. Khi đó bản thân anh quá tự ti nên nhiều lần muốn bỏ cuộc.

Quan Vịnh Hà sinh ngày 16/7/1964 và là nữ diễn viên nổi tiếng Hong Kong một thời, còn Trương Gia Huy sinh ngày 2/12/1967 trong một gia đình có bố làm cảnh sát. Khi Quan Vịnh Hà nổi tiếng và được nhiều đài truyền hình săn đón thì Trương Gia Huy mới chỉ là một diễn viên hạng C, vừa xấu trai vừa không nổi tiếng. Thế nhưng Quan Vịnh Hà vẫn dành trọn tình cảm của mình cho chàng thanh niên kém tuổi này.

Quan Vịnh Hà luôn bên cạnh, động viên Trương Gia Huy khi anh chán nản nhất

Khi Trương Gia Huy đề nghị chia tay, Quan Vịnh Hà nghẹn ngào nói với bạn trai: “Không sao, bây giờ tuy không ai biết đến anh, nhưng không thể đảm bảo sau này anh sẽ không nối tiếng”. Những lúc Trương Gia Huy nản chí nhất, cô luôn động viên anh và không gây cho anh bất cứ áp lực nào. Cô chỉ nói với anh: “Từ từ thôi, rồi anh sẽ có tất cả”.

Trương Gia Huy và Quan Vịnh Hà cùng hợp tác trong bộ phim 'Tứ đại tài tử' của TVB

Tháng 12/2003, Trương Gia Huy và Quan Vịnh Hà bí mật kết hôn ở Úc. Sau 2 lần sảy thai, năm 2006 Quan Vịnh Hà hạ sinh con gái đầu lòng. Sau khi sinh con, nữ diễn viên nổi tiếng toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Khi con gái được 1 tuổi, Quan Vịnh Hà tái xuất đóng phim truyền hình, nhưng đây là bộ phim duy nhất mà cô tham gia sau khi sinh con. Cô nhận thấy gia đình, chồng con quan trọng hơn sự nghiệp của mình.

Trải qua nhiều sóng gió, cặp đôi Trương Gia Huy - Quan Vịnh Hà vẫn hạnh phúc bên nhau

Năm 2009, sau hơn 20 năm cố gắng, cuối cùng Trương Gia Huy cũng có được giải thưởng Ảnh đế đầu tiên. Phát biểu trên sân khấu, Trương Gia Huy nói rằng vợ chính là thu hoạch lớn nhất cuộc đời anh.

Trương Trí Lâm - Viên Vịnh Nghi

Vợ chồng Trương Trí Lâm – Viên Vịnh Nghi được đánh giá là một trong những cặp đôi đẹp nhất và bền vững nhất của làng giải trí xứ Cảng Thơm. Họ đến với nhau bằng một tình yêu giản dị. Khi đó Viên Vịnh Nghi đã là Hoa hậu Hong Kong còn Trương Trí Lâm chỉ mới bắt đầu sự nghiệp. Vì thế, đôi lúc Trương Trí Lâm tự ti với bản thân.

Chuyện tình giữa Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi được xem là câu chuyện đẹp nhất của làng giải trí Hong Kong

Vậy nhưng bằng tình yêu chân thành, cặp đôi đã viết nên câu chuyện cổ tích mà bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ. Hơn 20 năm kể từ khi yêu nhau cho đến nay, tình cảm giữa họ vẫn mặn nồng như buổi ban đầu.

Sau khi sinh con, Viên Vịnh Nghi ít tham gia showbiz, cô toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình

Sau khi có con, Viên Vịnh Nghi dần lui về hậu phương, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình và hỗ trợ công việc của chồng. Cho dù đi quay ở đâu, Trương Trí Lâm vẫn luôn có thói quen gọi điện cho vợ hàng ngày. Theo anh, đây chính là cách để tạo cảm giác an toàn cho Viên Vịnh Nghi. Chính nhờ điều đó, tình cảm của họ ngày một thắm thiết.

Trương Trí Lâm luôn biết cách tạo cảm giác an toàn mỗi khi xa vợ

Gần đây, cặp đôi vàng của làng giải trí Hong Kong có tham gia một số chương trình truyền hình thực tế. Qua đây, khán giả mến mộ mới thực sự thấy được tình cảm hai người dành cho nhau đáng trân trọng nhường nào.

Bên nhau đã 27 năm, tình cảm của cặp đôi vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu

Dù showbiz có rất nhiều câu chuyện tan hợp nhưng những cặp đôi như Trương Gia Huy – Quan Vịnh Hà, Trương Trí Lâm – Viên Vịnh Nghi đã giúp người hâm mộ tin vào chuyện cổ tích trong tình yêu là có thật.