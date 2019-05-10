Dương Dương hẹn hò Kiều Hân, netizen xứ Trung réo gọi Victoria f(x) Tống Thiến

Dù trước đây cả hai chưa một lần thừa nhận hẹn hò nhưng đệ nhất paparazzi xứ Trung, Trác Vỹ từng tiết lộ Tống Thiến và Dương Dương cùng ở chung trong một khách sạn. Từ thông tin này, nhiều netizen tìm được rất nhiều điểm tương đồng trên trang phục chứng tỏ Dương Dương và đàn chị Tống Thiến đang hẹn hò.

Tống Thiến là ca sĩ được nhiều người mến mộ tại Trung Quốc

Tống Thiến hơn Dương Dương 4 tuổi nhưng cùng thuộc quản lý của Giả Sỹ Khải, một ông trùm chuyên nâng đỡ nghệ sĩ của Trung Quốc. Năm 2015, có nhiều tin đồn liên quan đến chuyện tình cảm của Dương Dương và Tống Thiến nhưng cả hai đều một mực phủ nhận. Ngay cả khi Trác Vỹ đăng tin có bằng chứng hai người ở chung khách sạn, cả hai vẫn giữ im lặng.