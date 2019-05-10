Dương Dương hẹn hò Kiều Hân, netizen xứ Trung réo gọi Victoria f(x) Tống Thiến

Sau khi bị cộng đồng mạng gọi tên, nữ ca sĩ Tống Thiến ngay lập tức đã có hành động đáp trả.
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Dù trước đây cả hai chưa một lần thừa nhận hẹn hò nhưng đệ nhất paparazzi xứ Trung, Trác Vỹ từng tiết lộ Tống Thiến và Dương Dương cùng ở chung trong một khách sạn. Từ thông tin này, nhiều netizen tìm được rất nhiều điểm tương đồng trên trang phục chứng tỏ Dương Dương và đàn chị Tống Thiến đang hẹn hò.
Tống Thiến hơn Dương Dương 4 tuổi nhưng cùng thuộc quản lý của Giả Sỹ Khải, một ông trùm chuyên nâng đỡ nghệ sĩ của Trung Quốc. Năm 2015, có nhiều tin đồn liên quan đến chuyện tình cảm của Dương Dương và Tống Thiến nhưng cả hai đều một mực phủ nhận. Ngay cả khi Trác Vỹ đăng tin có bằng chứng hai người ở chung khách sạn, cả hai vẫn giữ im lặng.
Gần đây, chuyện hẹn hò giữa Dương Dương và Kiều Hân được netizen đặc biệt quan tâm. Một người không còn liên quan như Tống Thiến cũng được cộng đồng mạng réo gọi. Quá bất mãn, cô đã đăng ảnh ôm chú heo cưng trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái đáp trả cực gắt: “Tiểu Bát! Chị đây không ở giang hồ nhưng giang hồ vẫn có truyền thuyết về chị. Những người bạn trên núi vẫn khỏe chứ?”.
Fan hâm mộ cho rằng, qua dòng trạng thái này Tống Thiến muốn tuyên bố, chuyện của Dương Dương và Kiều Hân không liên quan gì đến cô, mọi người đừng lôi cô vào cuộc.