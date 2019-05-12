Sinh con cho người đàn ông đã có gia đình, Trương Bá Chi gặp phiền phức với ‘chính thất’?

Bố của đứa con thứ ba mà Trương Bá Chi mới sinh là một đại gia. Thế nhưng sau khi nữ diễn viên sinh con, người đàn ông này đã bỏ qua mọi lời hứa hẹn và biến mất.

Sau khi Trương Bá Chi thừa nhận sinh con thứ ba, truyền thông Hong Kong cố gắng tìm hiểu về người đàn ông trong bóng tối này của cô. Rất nhiều người đã bị réo tên và vướng phải tin đồn là bố của đứa bé nhưng đến nay phía Trương Bá Chi vẫn chưa công khai bất kỳ thông tin nào.

Người đàn ông giúp Trương Bá Chi sinh con vẫn là một điều bí ẩn

Mới đây, truyền thông xứ Cảng Thơm lại đăng tải thông tin rằng người đàn ông bí mật của Trương Bá Chi là một đại gia có tiếng. Khi đến với Trương Bá Chi, ông ta đã có vợ và chưa ly hôn. Người đàn ông này từng hứa hẹn với Trương Bá Chi rằng sẽ ly hôn với vợ để đường đường chính chính đến với cô.

Dù hứa hẹn với Trương Bá Chi rất nhiều điều nhưng sau khi cô sinh con, người đàn ông này đã biến mất

Ngoài việc hứa hẹn ly hôn, đại gia này còn hứa tặng Trương Bá Chi một căn nhà. Thế nhưng sau đó, ông ta chỉ cho cô một khoản tiền rồi không liên lạc gì với cô nữa. Theo một số nguồn tin, người đàn ông bí ẩn này có mấy đứa con nên nếu Trương Bá Chi dùng con cái để uy hiếp cũng không có tác dụng gì. Đặc biệt, vợ của đại gia này đang tìm mọi cách để gây phiền phức cho Trương Bá Chi.

Hiện tại Trương Bá Chi đang phải đối phó với những phiền phức mà vợ của người tình bí mật mang đến

Đứng trước tin đồn này, vợ cũ của Tạ Đình Phong chưa đưa ra bất cứ bình luận nào. Nếu như những tin đồn này là đúng, chắc chắn cuộc sống sau này của Trương Bá Chi sẽ rất vất vả.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sinh-con-cho-nguoi-dan-ong-da-co-gia-dinh-truong-ba-chi-gap-phien-phuc-voi-chinh-that-324758.html