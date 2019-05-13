Netizen Trung Quốc choáng váng với khung cảnh cầu hôn của con trai vua sòng bài Macau

Các trang giải trí Trung Quốc hôm nay đồng loạt đưa tin, con trai trùm sòng bài Macau Hà Hồng Sâm – Hà Du Quân đã bao trọn một trung tâm thương mại tại Thượng Hải để cầu hôn siêu mẫu Hề Mộng Dao vào ngày 13/5. Khung cảnh hiện trường ngay lập tức khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Hà Du Quân xác nhận anh đã dành 1 tháng để chuẩn bị cho ngày cầu hôn Hề Mộng Dao

Sau khi bị phát hiện sẽ tổ chức cầu hôn chân dài Victoria’s Secret Hề Mộng Dao vào ngày hôm nay, thiếu gia Hà Du Quân đã thừa nhận mọi chuyện. Anh thấy tiếc là điều bất ngờ mà anh chuẩn bị một tháng cho người yêu đã bị báo giới phát hiện.