Netizen Trung Quốc choáng váng với khung cảnh cầu hôn của con trai vua sòng bài Macau

Khung cảnh cầu hôn lãng mạn của con trai vua sòng bài Macau với siêu mẫu nổi tiếng Hề Mộng Dao đang là chủ đề nóng nhất mạng xã hội Trung Quốc ngày hôm nay.
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Các trang giải trí Trung Quốc hôm nay đồng loạt đưa tin, con trai trùm sòng bài Macau Hà Hồng Sâm – Hà Du Quân đã bao trọn một trung tâm thương mại tại Thượng Hải để cầu hôn siêu mẫu Hề Mộng Dao vào ngày 13/5. Khung cảnh hiện trường ngay lập tức khiến cộng đồng mạng dậy sóng.
Sau khi bị phát hiện sẽ tổ chức cầu hôn chân dài Victoria’s Secret Hề Mộng Dao vào ngày hôm nay, thiếu gia Hà Du Quân đã thừa nhận mọi chuyện. Anh thấy tiếc là điều bất ngờ mà anh chuẩn bị một tháng cho người yêu đã bị báo giới phát hiện.
Hiện trường khung cảnh cầu hôn lãng mạn được trang trí toàn bộ bằng hoa tươi, những người có mặt tại đây đều không ngớt lời khen ngợi thành ý của thiếu gia Hà Du Quân. Ngay sau khi thiếu gia họ Hà thừa nhận đây chính là nơi tổ chức lễ cầu hôn Hề Mộng Dao, phóng viên đã liên lạc với siêu mẫu nhưng chân dài Victoria’s Secret không đưa ra bất kỳ bình luận nào.