Netizen Trung Quốc choáng váng với khung cảnh cầu hôn của con trai vua sòng bài Macau

Sao quốc tế 13/05/2019 18:28

Khung cảnh cầu hôn lãng mạn của con trai vua sòng bài Macau với siêu mẫu nổi tiếng Hề Mộng Dao đang là chủ đề nóng nhất mạng xã hội Trung Quốc ngày hôm nay.

Các trang giải trí Trung Quốc hôm nay đồng loạt đưa tin, con trai trùm sòng bài Macau Hà Hồng Sâm – Hà Du Quân đã bao trọn một trung tâm thương mại tại Thượng Hải để cầu hôn siêu mẫu Hề Mộng Dao vào ngày 13/5. Khung cảnh hiện trường ngay lập tức khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Netizen Trung Quốc choáng váng với khung cảnh cầu hôn của con trai vua sòng bài Macau - Ảnh 1
Hà Du Quân xác nhận anh đã dành 1 tháng để chuẩn bị cho ngày cầu hôn Hề Mộng Dao

Sau khi bị phát hiện sẽ tổ chức cầu hôn chân dài Victoria’s Secret Hề Mộng Dao vào ngày hôm nay, thiếu gia Hà Du Quân đã thừa nhận mọi chuyện. Anh thấy tiếc là điều bất ngờ mà anh chuẩn bị một tháng cho người yêu đã bị báo giới phát hiện.

Netizen Trung Quốc choáng váng với khung cảnh cầu hôn của con trai vua sòng bài Macau - Ảnh 2
Hiện trường nơi tổ chức lễ cầu hôn của thiếu gia sòng bài Macau với siêu mẫu Hề Mộng Dao
Netizen Trung Quốc choáng váng với khung cảnh cầu hôn của con trai vua sòng bài Macau - Ảnh 3
Khung cảnh lãng mạn được thiếu gia họ Hà đầu tư tỉ mỉ

Netizen Trung Quốc choáng váng với khung cảnh cầu hôn của con trai vua sòng bài Macau - Ảnh 4

Netizen Trung Quốc choáng váng với khung cảnh cầu hôn của con trai vua sòng bài Macau - Ảnh 5
Màu hồng và hoa tươi là hình ảnh chủ đạo của nơi tổ chức lễ cầu hôn

Netizen Trung Quốc choáng váng với khung cảnh cầu hôn của con trai vua sòng bài Macau - Ảnh 6Netizen Trung Quốc choáng váng với khung cảnh cầu hôn của con trai vua sòng bài Macau - Ảnh 7Netizen Trung Quốc choáng váng với khung cảnh cầu hôn của con trai vua sòng bài Macau - Ảnh 8Netizen Trung Quốc choáng váng với khung cảnh cầu hôn của con trai vua sòng bài Macau - Ảnh 9

Netizen Trung Quốc choáng váng với khung cảnh cầu hôn của con trai vua sòng bài Macau - Ảnh 10
Nhiều người có mặt tại hiện trường cho biết rất có thể 99.999 đóa hoa hồng trong truyền thuyết đã được thiếu gia sòng bài sắp xếp trong buổi lễ quan trọng này

Hiện trường khung cảnh cầu hôn lãng mạn được trang trí toàn bộ bằng hoa tươi, những người có mặt tại đây đều không ngớt lời khen ngợi thành ý của thiếu gia Hà Du Quân. Ngay sau khi thiếu gia họ Hà thừa nhận đây chính là nơi tổ chức lễ cầu hôn Hề Mộng Dao, phóng viên đã liên lạc với siêu mẫu nhưng chân dài Victoria’s Secret không đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Xuất hiện vui vẻ bên Trương Đan Phong, Hồng Hân đã thật sự tha thứ cho người chồng bội bạc?

Xuất hiện vui vẻ bên Trương Đan Phong, Hồng Hân đã thật sự tha thứ cho người chồng bội bạc?

Mới đây, một vài hình ảnh của vợ chồng Trương Đan Phong – Hồng Hân cùng xuất hiện trong một đám cưới trở thành tâm điểm mạng xã hội Trung Quốc.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Du Quân - Hề Mộng Dao Hề Mộng Dao Siêu mẫu Mingxi

TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện vui vẻ bên Trương Đan Phong, Hồng Hân đã thật sự tha thứ cho người chồng bội bạc?

Xuất hiện vui vẻ bên Trương Đan Phong, Hồng Hân đã thật sự tha thứ cho người chồng bội bạc?

Sinh con cho người đàn ông đã có gia đình, Trương Bá Chi gặp phiền phức với ‘chính thất’?

Sinh con cho người đàn ông đã có gia đình, Trương Bá Chi gặp phiền phức với ‘chính thất’?

Giữa showbiz thị phi, vẫn còn đó những mối tình đáng ngưỡng mộ của làng giải trí Hong Kong

Giữa showbiz thị phi, vẫn còn đó những mối tình đáng ngưỡng mộ của làng giải trí Hong Kong

Nhan sắc ngọt ngào của nàng Mộc Kiếm Bình trong ‘Tân Lộc Đỉnh Ký’

Nhan sắc ngọt ngào của nàng Mộc Kiếm Bình trong ‘Tân Lộc Đỉnh Ký’

Dương Dương hẹn hò Kiều Hân, netizen xứ Trung réo gọi Victoria f(x) Tống Thiến

Dương Dương hẹn hò Kiều Hân, netizen xứ Trung réo gọi Victoria f(x) Tống Thiến

Huỳnh Tâm Dĩnh gây họa, cả gia đình họ Huỳnh phải trả giá

Huỳnh Tâm Dĩnh gây họa, cả gia đình họ Huỳnh phải trả giá

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 26 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 26 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới