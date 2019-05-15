Con trai Hồng Hân gửi lời nhắn nhủ đến mẹ sau bê bối ngoại tình của Trương Đan Phong

Sao quốc tế 15/05/2019 06:32

Mới đây Trương Hạo Liêm đã công khai gửi lời nhắn nhủ đến mẹ sau khi có tin đồn cho rằng Hồng Hân đã hoàn toàn tha thứ cho Trương Đan Phong.

Mặc dù chưa chính thức xác nhận nhưng những biểu hiện gần đây của Hồng HânTrương Đan Phong cho thấy, Hồng Hân đã hoàn toàn tha thứ cho chồng sau bê bối ngoại tình với trợ lý.

Con trai Hồng Hân gửi lời nhắn nhủ đến mẹ sau bê bối ngoại tình của Trương Đan Phong - Ảnh 1
Sau khi ngoại tình và bị tẩy chay, Trương Đan Phong về nhà xin lỗi Hồng Hân và đã nhận được sự tha thứ

Sóng gió ngoại tình qua đi, Hồng Hân và Trương Đan Phong cùng xuất hiện trong một đám cưới người bạn tại Cáp Nhĩ Tân. Nụ cười rạng ngời trên mặt Hồng Hân khiến nhiều người cho rằng cô đã thực sự tha thứ cho người chồng bội bạc. Dù vậy, Hồng Hân vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào cho tin đồn này.

Con trai Hồng Hân gửi lời nhắn nhủ đến mẹ sau bê bối ngoại tình của Trương Đan Phong - Ảnh 2
Cặp đôi rạng rỡ bên nhau trong một đám cưới sau ồn ào tình ái của Trương Đan Phong

Mới đây, con trai riêng của Hồng Hân là Trương Hạo Liêm đã đăng trên trang cá nhân của mình với nội dung: “Người con yêu nhất, mẹ nhất định phải hạnh phúc và vui vẻ nhé, mẹ của con”. Đáp lại, Hồng Hân đã chia sẻ lại bài viết này cùng dòng trạng thái: “Mẹ yêu con!”.

Con trai Hồng Hân gửi lời nhắn nhủ đến mẹ sau bê bối ngoại tình của Trương Đan Phong - Ảnh 3
Trương Hạo Liêm tôn trọng quyết định của Hồng Hân và luôn mong mẹ hạnh phúc

Đây là hành động đầu tiên của Trương Hạo Liêm sau khi cha dượng bị phát hiện ngoại tình với trợ lý. Động thái này của Trương Hạo Liêm cho thấy Hồng Hân đã có lựa chọn của mình và con trai cô hết lòng ủng hộ mẹ. Đối với Trương Hạo Liêm, chỉ cần mẹ hạnh phúc là đủ.

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Từ khóa:   Trương Đan Phong ngoại tình Trương Đan Phong Hồng Hân

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