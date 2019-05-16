Thừa nhận từng làm ‘tiểu tam’, Viên Vịnh Nghi hối hận vì đã làm tổn thương Trương Trí Lâm

Sao quốc tế 16/05/2019 06:28

Không trốn tránh quá khứ, Viên Vịnh Nghi thẳng thắn thừa nhận từng yêu đàn ông có vợ và cô rất hối hận vì việc làm của mình đã làm tổn thương Trương Trí Lâm.

Viên Vịnh NghiTrương Trí Lâm được xem là cặp đôi vàng của làng giải trí xứ Cảng Thơm. Gặp nhau rồi nên duyên chồng vợ, gần 30 năm qua cả hai luôn dành cho nhau những tình cảm ấm áp nhất khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Thừa nhận từng làm ‘tiểu tam’, Viên Vịnh Nghi hối hận vì đã làm tổn thương Trương Trí Lâm - Ảnh 1
Viên Vịnh Nghi - Trương Trí Lâm là cặp đôi được mến mộ nhất làng giải trí Hong Kong

Hạnh phúc là vậy nhưng vẫn có những chuyện khiến Viên Vịnh Nghi phải hối hận vì đã làm tổn thương người đàn ông mà cô thương yêu nhất. Viên Vịnh Nghi vốn là người thẳng thắn, dám yêu dám hận, nhưng có lẽ chính vì tính cách này của cô mà Trương Trí Lâm đã bị tổn thương.

Thừa nhận từng làm ‘tiểu tam’, Viên Vịnh Nghi hối hận vì đã làm tổn thương Trương Trí Lâm - Ảnh 2
Gần 30 năm bên nhau, Trương Trí Lâm - Viên Vịnh Nghi luôn bên nhau chia sẻ mọi buồn vui

Mới đây khi tham gia một cuộc phỏng vấn, Viên Vịnh Nghi nói lại sự việc cô từng thừa nhận yêu người đàn ông đã có gia đình và bị chỉ trích nặng nề từ dư luận. Theo đó, sau khi sinh con 1 năm, Viên Vịnh Nghi xuất hiện trên một chương trình truyền hình với tư cách khách mời. Cô thừa nhận khi ở tuổi 20 từng yêu một doanh nhân đã có gia đình. Tình yêu mù quáng tuổi đôi mươi khiến cô không để tâm đến việc người đàn ông kia đã là chồng người khác.

Thừa nhận từng làm ‘tiểu tam’, Viên Vịnh Nghi hối hận vì đã làm tổn thương Trương Trí Lâm - Ảnh 3
Viên Vịnh Nghi hối hận vì việc làm của mình đã làm tổn thương Trương Trí Lâm

Cựu hoa hậu Hong Kong khẳng định đó là tình yêu thực sự chứ không phải “bao nuôi” như nhiều người vẫn nghĩ. Nhưng Viên Vịnh Nghi cũng thẳng thắn thừa nhận việc làm của mình là sai trái. Cô nghĩ rằng khi nói ra điều đó mọi người sẽ hiểu mình hơn. Cô đã sai nên chấp nhận bị trừng phạt. Cô cũng nói với con trai mình về những việc làm sai trái của mình. Viên Vịnh Nghi luôn đối diện với những sai lầm của tuổi trẻ.

Thừa nhận từng làm ‘tiểu tam’, Viên Vịnh Nghi hối hận vì đã làm tổn thương Trương Trí Lâm - Ảnh 4
Cựu hoa hậu Hong Kong thừa nhận việc làm sai trái của mình và mong mọi người đừng làm tổn thương đến người cô thương
Thừa nhận từng làm ‘tiểu tam’, Viên Vịnh Nghi hối hận vì đã làm tổn thương Trương Trí Lâm - Ảnh 5
Những chia sẻ chân thật của Viên Vịnh Nghi nhận được sự thông cảm của Trương Trí Lâm

Nhưng Viên Vịnh Nghi không bao giờ lường trước được rằng những lời thú nhận của cô đã làm tổn thương Trương Trí Lâm. Cựu hoa hậu Hong Kong nghẹn ngào: “Tôi hối hận khi làm tổn thương anh ấy. Mọi người có thể tới tìm tôi, nhưng đừng làm tổn thương anh ấy, đừng làm tổn thương người tôi yêu… Tôi không cần biết mọi người nghĩ gì, dù sao thì cũng không thể làm vừa lòng tất cả mọi người được, kệ đi. Trương Trí Lâm thích tôi là đủ rồi”.

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