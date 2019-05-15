Sao Hoa ngữ bị đuổi khỏi thảm đỏ Cannes 2019 nhưng vẫn cố làm ra vẻ không hiểu vì bất đồng ngôn ngữ

Sao quốc tế 15/05/2019 13:49

Nàng hầu của Cao Quý Phi trong bộ phim truyền hình "Diên Hi Công Lược" trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội khi tạo dáng quá lố tại thảm đỏ Cannes năm nay.

Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 72 đã chính thức khai mạc. Cũng như mọi năm, Liên hoan phim Cannes 2019 quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới và nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông quốc tế.

Sao Hoa ngữ bị đuổi khỏi thảm đỏ Cannes 2019 nhưng vẫn cố làm ra vẻ không hiểu vì bất đồng ngôn ngữ - Ảnh 1
Netizen Trung Quốc thấy mất mặt vì hành động của Thi Dư Phi

Năm nay, dàn sao Hoa ngữ tham gia Liên hoan phim Cannes không được đánh giá cao như những năm trước. Vậy nhưng các trang báo lớn của Trung Quốc vẫn theo dõi và cập nhật liên tục sự kiện này.

Trong ngày đầu tiên tại Cannes, các ngôi sao Hoa ngữ không tạo được nhiều ấn tượng trước các nhiếp ảnh gia quốc tế. Không chỉ vậy, sự việc của nữ diễn viên Thi Dư Phi tại thảm đỏ Cannes còn khiến truyền thông Hoa ngữ muối mặt.

Sao Hoa ngữ bị đuổi khỏi thảm đỏ Cannes 2019 nhưng vẫn cố làm ra vẻ không hiểu vì bất đồng ngôn ngữ - Ảnh 2

Sao Hoa ngữ bị đuổi khỏi thảm đỏ Cannes 2019 nhưng vẫn cố làm ra vẻ không hiểu vì bất đồng ngôn ngữ - Ảnh 3

Sao Hoa ngữ bị đuổi khỏi thảm đỏ Cannes 2019 nhưng vẫn cố làm ra vẻ không hiểu vì bất đồng ngôn ngữ - Ảnh 4
Dù đã bị ban tổ chức 'đuổi khéo' nhưng Thi Dư Phi vẫn cố tình không hiểu và tiếp tục tạo dáng trên thảm đỏ Cannes

Theo đó, nữ diễn viên từng đóng nàng hầu Chi Lan của Cao Quý Phi trong “Diên Hi Công Lược” Thi Dư Phi đã bị ban tổ chức “đuổi khéo” vì tạo dáng quá lâu trên thảm đỏ. Tuy nhiên, cô gái này giả vờ như không hiểu vì bất đồng ngôn ngữ và tiếp tục khoe dáng.

Ngay sau khi những hình ảnh này được đăng tải, cộng đồng mạng xứ Trung vô cùng bức xúc vì hành động đáng xấu hổ đó. Nhiều người còn cho rằng trong danh sách các sao Hoa ngữ tham dự Cannes năm nay không có tên Thi Dư Phi.

Sao Hoa ngữ bị đuổi khỏi thảm đỏ Cannes 2019 nhưng vẫn cố làm ra vẻ không hiểu vì bất đồng ngôn ngữ - Ảnh 5
Thi Dư Phi từng vào vai người hầu của Cao Quý Phi trong bộ phim 'Diên Hi Công Lược'

Mặc dù tham gia diễn xuất khá lâu nhưng Thi Dư Phi chưa có bất kỳ vai diễn để đời nào. Gần đây cô được mọi người biết đến với vai trò một hot girl mạng. Sự kiện lần này tại Cannes khiến Thi Dư Phi nhận nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng Trung Quốc.

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Từ khóa:   Diên Hi Công Lược Thi Dư Phi Cannes 2019

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