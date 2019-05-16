Khoe hình Huỳnh Hiểu Minh trên sóng truyền hình, Angela Baby đập tan tin đồn ly hôn

Hành động mới nhất của bà xã Huỳnh Hiểu Minh khiến fan hâm mộ cặp đôi yên tâm về hạnh phúc của thần tượng.
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Hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby luôn là chủ đề được bàn tán suốt thời gian qua. Không còn cùng nhau xuất hiện trong các sự kiện và ít tương tác trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng hôn nhân của cặp đôi thực sự có vấn đề.
Đứng trước những tin đồn không hay liên quan đến hôn nhân, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đều lên tiếng phủ nhận nhưng cộng đồng mạng có vẻ không tin. Bất lực, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh không còn muốn đính chính về những tin đồn vô căn cứ này nữa.
Mới đây, khi tham gia một chương trình truyền hình với mục đích từ thiện, Angela Baby học cách làm công việc nhà nông. Cô kết bạn với một thôn nữ bản xứ. Trong quá trình nói chuyện, thôn nữ chia sẻ vì hoàn cảnh gia đình nên không thể đến với người mình yêu. Cô chỉ có thể cất giấu tình cảm trong tim. Angela Baby an ủi: “Cậu ấy nhất định sẽ đợi em”.
Angela Baby chủ động đề nghị cô thôn nữ cho mình xem hình của cặp đôi. Sau khi xem xong bà xã Huỳnh Hiểu Minh liền khen họ rất xứng đôi. Ngay sau đó cô gái cũng muốn xem hình chồng của Angela Baby. Không ngần ngại, Angela Baby liền lấy hình của Huỳnh Hiểu Minh trong điện thoại cho cô gái xem.
Cô gái không ngớt lời khen: “Ôi! Đẹp trai quá!”. Angela Baby khiêm tốn đáp lời: “Đâu có, đâu có” nhưng trên mặt lại toát lên vẻ thích thú và tự hào. Ngoài ra, Angela Baby còn cho cô gái xem video của con trai Tiểu Hải Miên.
Hành động đơn giản này của Angela Baby trên sóng truyền hình đã giúp cô đập tan tin đồn hôn nhân tan vỡ lan truyền suốt thời gian qua.