Xinh đẹp, giỏi giang là vậy nhưng Viên Vịnh Nghi vẫn bị Thành Long ‘phong sát’ 22 năm

Thành Long ‘phong sát’ Viên Vịnh Nghi 22 năm là câu chuyện được nhiều người biết đến trong giới showbiz Hong Kong.

Sau khi trở thành Hoa hậu Hong Kong, Viên Vịnh Nghi bắt đầu tham gia showbiz. Với tài năng và nhan sắc của mình, cô được nhiều đài truyền hình cũng như các nhãn hàng quảng cáo săn đón. Sau khi trở thành Hoa hậu, Viên Vịnh Nghi được nhiều đài truyền hình săn đón Nhiều người biết đến Viên Vịnh Nghi không chỉ vì cô từng là Hoa hậu Hong Kong mà còn vì câu chuyện tình yêu cổ tích với Trương Trí Lâm. Giữa làng giải trí lắm thị phi với biết bao tin đồn và cám dỗ, cặp đôi vàng của làng giải trí Hong Kong vẫn bên nhau gần 30 năm, cùng nhau bồi đắp cho gia đình nhỏ của mình.

Chuyện tình đáng ngưỡng mộ giữa Viên Vịnh Nghi và Trương Trí Lâm trở thành niềm tự hào của làng giải trí Hong Kong Vậy nhưng với tính cách thẳng thắn của mình, Viên Vịnh Nghi đã từng không ít lần gây hiềm khích với các ngôi sao gạo cội. Năm 1995, nam tài tử nổi tiếng Thành Long mời Viên Vịnh Nghi đóng bộ phim “Phích lịch hỏa”. Không ngờ chính bộ phim này đã khiến Thành Long "phong sát" Viên Vịnh Nghi 22 năm trời. Viên Vịnh Nghi được Thành Long mời hợp tác trong bộ phim 'Phích lịch hỏa' nhưng người đẹp lại mắc bệnh ngôi sao khiến ông tức giận Trang Sohu cho biết, Thành Long từng chia sẻ rằng, khi quay xong bộ phim “Phích lịch hỏa”, có một số câu thoại cần phải sửa. Là nữ diễn viên chính của bộ phim này lẽ ra Viên Vịnh Nghi phải có mặt. Thành Long đã đợi cô cả một ngày trời nhưng bà xã của Trương Trí Lâm không đến. Quá tức giận, Thành Long đã thông báo lên Hiệp hội nghệ sĩ Hong Kong. Sự việc này khiến Viên Vịnh Nghi bị nhiều đạo diễn tẩy chay suốt một thời gian dài.

Sau 22 năm 'phong sát' Viên Vịnh Nghi, cuối cùng Thành Long cũng chấp nhận lời xin lỗi của cựu Hoa hậu Hong Kong Sau này, Viên Vịnh Nghi cũng thừa nhận mình đã sai khi hành động như vậy. Tháng 8/2017, dưới sự sắp xếp của Tăng Chí Vỹ, Viên Vịnh Nghi và Thành Long đã có buổi gặp gỡ để xóa bỏ mọi hiềm khích trong quá khứ. Cựu Hoa hậu Hong Kong cũng giửi lời xin lỗi đến Thành Long và cảm ơn Tăng Chí Vỹ đã giúp cô hóa giải ân oán với đại ca Thành Long.

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