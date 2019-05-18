Sau khi bị 'cắm sừng', Mã Quốc Minh quyết định chia tay Huỳnh Tâm Dĩnh?

Truyền thông Hong Kong cho biết, có lẽ Mã Quốc Minh và Huỳnh Tâm Dĩnh đã chia tay sau scandal ngoại tình của bạn gái.

Hơn một tháng trôi qua sau khi đoạn clip thân mật trên xe taxi giữa Huỳnh Tâm Dĩnh và Hứa Chí An được công bố, sự nghiệp của hai nhân vật chính đã bị đóng băng toàn bộ.

Trước đây, Huỳnh Tâm Dĩnh và Mã Quốc Minh xem cặp nhẫn này là vật đính ước...

Huỳnh Tâm Dĩnh phải trốn sang Mỹ để né tránh truyền thông còn Hứa Chí An không hề lộ diện sau buổi họp báo xin lỗi vợ. Có lẽ sau bê bối này, cả hai không còn cơ hội quay trở lại làng giải trí nữa.

... nhưng trong lần xuất hiện mới nhất, Mã Quốc Minh đã không còn đeo nhẫn

Trước lỗi lầm của chồng, Trịnh Tú Văn đã rộng lượng tha thứ. Về phần mình, Mã Quốc Minh cũng tỏ vẻ quan tâm đến bạn gái Huỳnh Tâm Dĩnh. Tuy nhiên, tương lai mối quan hệ giữa hai người luôn bị đặt dấu chấm hỏi.

Có lẽ sau scandal ngoại tình của bạn gái, cặp đôi đã quyết định chia tay

Mới đây, truyền thông Hong Kong phát hiện Mã Quốc Minh lái siêu xe của mình đi rửa. Điều đặc biệt là trên ngón tay của nam tài tử TVB không còn đeo chiếc nhẫn “định tình” với Huỳnh Tâm Dĩnh nữa. Năm ngoái anh và Huỳnh Tâm Dĩnh đã cùng đi mua chiếc nhẫn trị giá 200.000 tệ này.

Dù không thừa nhận chia tay nhưng hành động của Mã Quốc Minh khiến nhiều người đặt nghi vấn cho mối quan hệ của cặp đôi

Khi phóng viên hỏi về mối quan hệ hiện tại với Huỳnh Tâm Dĩnh, nam tài tử TVB chỉ đáp cộc lộc: “Tôi đã trả lời rồi mà, bây giờ không cần phải trả lời nữa”. Hành động này của Mã Quốc Minh khiến nhiều người hoài nghi rằng anh và bạn gái đã chia tay sau khi bị "cắm sừng".

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