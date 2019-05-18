Sau khi bị 'cắm sừng', Mã Quốc Minh quyết định chia tay Huỳnh Tâm Dĩnh?

Sao quốc tế 18/05/2019 06:02

Truyền thông Hong Kong cho biết, có lẽ Mã Quốc Minh và Huỳnh Tâm Dĩnh đã chia tay sau scandal ngoại tình của bạn gái.

Hơn một tháng trôi qua sau khi đoạn clip thân mật trên xe taxi giữa Huỳnh Tâm Dĩnh và Hứa Chí An được công bố, sự nghiệp của hai nhân vật chính đã bị đóng băng toàn bộ.

Sau khi bị 'cắm sừng', Mã Quốc Minh quyết định chia tay Huỳnh Tâm Dĩnh? - Ảnh 1
Trước đây, Huỳnh Tâm Dĩnh và Mã Quốc Minh xem cặp nhẫn này là vật đính ước...

Huỳnh Tâm Dĩnh phải trốn sang Mỹ để né tránh truyền thông còn Hứa Chí An không hề lộ diện sau buổi họp báo xin lỗi vợ. Có lẽ sau bê bối này, cả hai không còn cơ hội quay trở lại làng giải trí nữa.

Sau khi bị 'cắm sừng', Mã Quốc Minh quyết định chia tay Huỳnh Tâm Dĩnh? - Ảnh 2
... nhưng trong lần xuất hiện mới nhất, Mã Quốc Minh đã không còn đeo nhẫn

Trước lỗi lầm của chồng, Trịnh Tú Văn đã rộng lượng tha thứ. Về phần mình, Mã Quốc Minh cũng tỏ vẻ quan tâm đến bạn gái Huỳnh Tâm Dĩnh. Tuy nhiên, tương lai mối quan hệ giữa hai người luôn bị đặt dấu chấm hỏi.

Sau khi bị 'cắm sừng', Mã Quốc Minh quyết định chia tay Huỳnh Tâm Dĩnh? - Ảnh 3
Có lẽ sau scandal ngoại tình của bạn gái, cặp đôi đã quyết định chia tay

Mới đây, truyền thông Hong Kong phát hiện Mã Quốc Minh lái siêu xe của mình đi rửa. Điều đặc biệt là trên ngón tay của nam tài tử TVB không còn đeo chiếc nhẫn “định tình” với Huỳnh Tâm Dĩnh nữa. Năm ngoái anh và Huỳnh Tâm Dĩnh đã cùng đi mua chiếc nhẫn trị giá 200.000 tệ này.

Sau khi bị 'cắm sừng', Mã Quốc Minh quyết định chia tay Huỳnh Tâm Dĩnh? - Ảnh 4
Dù không thừa nhận chia tay nhưng hành động của Mã Quốc Minh khiến nhiều người đặt nghi vấn cho mối quan hệ của cặp đôi

Khi phóng viên hỏi về mối quan hệ hiện tại với Huỳnh Tâm Dĩnh, nam tài tử TVB chỉ đáp cộc lộc: “Tôi đã trả lời rồi mà, bây giờ không cần phải trả lời nữa”. Hành động này của Mã Quốc Minh khiến nhiều người hoài nghi rằng anh và bạn gái đã chia tay sau khi bị "cắm sừng".

Con rơi Thành Long được vợ đồng tính khuyên nên ‘nhận tổ quy tông’

Con rơi Thành Long được vợ đồng tính khuyên nên ‘nhận tổ quy tông’

Mới đây, cô "vợ" Andi đã khuyên Ngô Trác Lâm nên đi tìm Thành Long, đừng để bị gọi là con rơi mãi như vậy.

Xem thêm
Từ khóa:   Hứa Chí An ngoại tình Huỳnh Tâm Dĩnh Mã Quốc Minh

TIN LIÊN QUAN

Con rơi Thành Long được vợ đồng tính khuyên nên ‘nhận tổ quy tông’

Con rơi Thành Long được vợ đồng tính khuyên nên ‘nhận tổ quy tông’

Vừa ly hôn đại gia hơn 40 tuổi, Á hậu Hong Kong đã vội vàng hẹn hò tỷ phú giàu có

Vừa ly hôn đại gia hơn 40 tuổi, Á hậu Hong Kong đã vội vàng hẹn hò tỷ phú giàu có

Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh Cảnh Điềm 3 lần bị đuổi khéo khỏi thảm đỏ Cannes 2019

Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh Cảnh Điềm 3 lần bị đuổi khéo khỏi thảm đỏ Cannes 2019

Khoe hình Huỳnh Hiểu Minh trên sóng truyền hình, Angela Baby đập tan tin đồn ly hôn

Khoe hình Huỳnh Hiểu Minh trên sóng truyền hình, Angela Baby đập tan tin đồn ly hôn

Thừa nhận từng làm ‘tiểu tam’, Viên Vịnh Nghi hối hận vì đã làm tổn thương Trương Trí Lâm

Thừa nhận từng làm ‘tiểu tam’, Viên Vịnh Nghi hối hận vì đã làm tổn thương Trương Trí Lâm

Sau khi ly hôn với Giả Nãi Lượng, Lý Tiểu Lộ và con gái vội vàng tới sống chung với nhân tình?

Sau khi ly hôn với Giả Nãi Lượng, Lý Tiểu Lộ và con gái vội vàng tới sống chung với nhân tình?

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 13 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 13 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới