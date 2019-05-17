Con rơi Thành Long được vợ đồng tính khuyên nên ‘nhận tổ quy tông’

Mới đây, cô "vợ" Andi đã khuyên Ngô Trác Lâm nên đi tìm Thành Long, đừng để bị gọi là con rơi mãi như vậy.

Chuyện vợ hờ, con rơi của Thành Long luôn là đề tài được báo chí Hong Kong đặc biệt quan tâm. Sau khi Ngô Ỷ Lợi giận dỗi tuyên bố không có đứa con gái như Ngô Trác Lâm, Andi – cô "vợ" đồng tính của Ngô Trác Lâm đã có một bài viết dài trên trang cá nhân của mình.

Andi khuyên Ngô Trác Lâm nên lấy lại những gì vốn thuộc về mình

Bài viết của Andi khá dài nhưng nội dung chính là khuyên Ngô Trác Lâm nên đi tìm bố đẻ để “nhận tổ quy tông”. Thậm chí Andi còn cho rằng Ngô Trác Lâm nên lấy lại những gì vốn thuộc về mình mà mà không cần phải sợ mất mặt. Đáp lại những lời khuyên của “vợ”, Ngô Trác Lâm bình luận: “Anh chỉ biết nói rằng anh yêu em”.

Thành Long chưa bao giờ thừa nhận Ngô Trác Lâm là con gái của mình

Nhiều người cho rằng Andi đang xúi giục Ngô Trác Lâm chủ động liên hệ với Thành Long để nhận cha. Cũng chỉ có cách này, con riêng Thành Long mới có cơ hội tiếp xúc với khối gia tài khổng lồ của ông bố nổi tiếng.

Có lẽ thấy có lỗi với Lâm Phụng Kiều nên Thành Long đã dành toàn bộ tài sản cho vợ

Tuy nhiên, không ít người cho rằng nếu Ngô Trác Lâm muốn tranh giành tài sản thì đó là hành động vô ích. Chưa bao giờ Thành Long thừa nhận cô là con gái của mình. Thậm chí ông đã làm di chúc để lại toàn bộ tài sản cho Lâm Phụng Kiều vì thấy có lỗi với vợ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-roi-thanh-long-duoc-vo-dong-tinh-khuyen-nen-nhan-to-quy-tong-325132.html