Triệu Hựu Đình thông báo Cao Viên Viên đã sinh con đầu lòng

Sao quốc tế 21/05/2019 15:00

Mới đây, nam diễn viên Triệu Hựu Đình thông báo tin vui trên trang cá nhân rằng vợ chồng anh đã chính thức lên chức.

Không lâu sau khi tuyên bố Cao Viên Viên mang thai, ngày hôm nay “Thái tử Dạ Hoa” vui mừng thông báo vợ anh đã hạ sinh con đầu lòng.

Triệu Hựu Đình thông báo Cao Viên Viên đã sinh con đầu lòng - Ảnh 1

Triệu Hựu Đình thông báo Cao Viên Viên đã sinh con đầu lòng - Ảnh 2
Triệu Hựu Đình và Cao Viên Viên cùng chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân của mình

Trên trang cá nhân của mình, Triệu Hựu Đình viết: “Ngày tuyệt vời, đón tiếp một sinh mệnh tuyệt vời. Mẹ tròn con vuông, cám ơn mọi người”. Ngay sau đó Cao Viên Viên cũng chia sẻ lại dòng trạng thái này của chồng.

Triệu Hựu Đình thông báo Cao Viên Viên đã sinh con đầu lòng - Ảnh 3
Cao Viên Viên từng dính tin đồn khó mang thai

Triệu Hựu Đình bén duyên Cao Viên Viên trong bộ phim “Tìm Kiếm”. Sau bộ phim này, cả hai chính thức hẹn hò. Khi đến với Triệu Hựu Đình, Cao Viên Viên được đánh giá là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất Trung Quốc còn Triệu Hựu Đình vẫn chưa được nhiều người biết đến.

Triệu Hựu Đình thông báo Cao Viên Viên đã sinh con đầu lòng - Ảnh 4
Mặc dù ít tuổi hơn Cao Viên Viên nhưng Triệu Hựu Đình luôn mang đến cảm giác an toàn cho vợ

Cặp đôi từng vướng phải đàm tiếu khi Cao Viên Viên lớn tuổi hơn Triệu Hựu Đình. Vậy nhưng, vượt qua mọi sóng gió, cặp đôi đã về chung một nhà và có cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Kết hôn nhiều năm nhưng Cao Viên Viên mãi không thể mang thai khiến fan hâm mộ cặp đôi vô cùng lo lắng.

Triệu Hựu Đình thông báo Cao Viên Viên đã sinh con đầu lòng - Ảnh 5
Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc mừng sau khi chia sẻ niềm vui chào đón đứa con đầu lòng

Vượt qua mọi tin đồn, đầu tháng 4 vừa qua, Triệu Hựu Đình chính thức thông báo vợ mình đang mang thai. Hôm nay, nam diễn viên họ Triệu lại một lần nữa chia sẻ niềm vui được lên chức. Ngay lập tức, hai vợ chồng đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp cũng như người hâm mộ.

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