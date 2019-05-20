Dương Mịch lần đầu đáp trả tin đồn hẹn hò với Hoắc Kiến Hoa

Sao quốc tế 20/05/2019 17:15

Trước tin đồn phá vỡ hạnh phúc gia đình Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm như, cuối cùng Dương Mịch cũng đã lên tiếng.

Sau khi Dương Mịch – Lưu Khải Uy chính thức ly hôn, có nhiều tin đồn nữ diễn viên họ Dương hẹn hò với người này người kia nhưng cô chưa một lần lên tiếng thừa nhận. Gần đây, có nguồn tin cho rằng Dương Mịch đang qua lại với Hoắc Kiến Hoa và là nguyên nhân khiến gia đình Lâm Tâm Như tan vỡ.

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Tấm hình gây tranh cãi về mối quan hệ giữa Dương Mịch và Hoắc Kiến Hoa thời gian vừa qua

Đứng trước tin đồn này, Lâm Tâm Như đứng về phía chồng và hết sức ủng hộ bộ phim mới có sự góp mặt của Dương Mịch và Hoắc Kiến Hoa. Tuy  nhiên, điều này vẫn không thể dẹp yên tin đồn Dương Mịch đang qua lại với Hoắc Kiến Hoa.

Dương Mịch lần đầu đáp trả tin đồn hẹn hò với Hoắc Kiến Hoa - Ảnh 2
Dương Mịch khẳng định cô và Hoắc Kiến Hoa chỉ là anh em nhiều năm, không có quan hệ nam nữ

Mới đây, một phóng viên đã trực tiếp hỏi Dương Mịch về mối quan hệ với Hoắc Kiến Hoa. Nữ diễn viên họ Dương khẳng định rằng cô và nam tài tử họ Hoắc chỉ là anh em nhiều năm. Do hai người hợp tác ăn ý trong nhiều tác phẩm nên nhiều người tin rằng họ có tình ý với nhau.

Dương Mịch lần đầu đáp trả tin đồn hẹn hò với Hoắc Kiến Hoa - Ảnh 3
Lâm Tâm Như luôn tin tưởng và ủng hộ Hoắc Kiến Hoa hết mình

Dương Mịch lần đầu đáp trả tin đồn hẹn hò với Hoắc Kiến Hoa - Ảnh 4

Dương Mịch lần đầu đáp trả tin đồn hẹn hò với Hoắc Kiến Hoa - Ảnh 5
Dương Mịch và Hoắc Kiến Hoa chỉ là quan hệ anh em bình thường, không phải quan hệ hẹn hò như tin đồn suốt thời gian qua

Sau lời khẳng định này của Dương Mịch, nhiều fan của cặp đôi Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như đã có thể yên tâm phần nào cho hạnh phúc của thần tượng.

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Từ khóa:   Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa Dương Mịch Lâm Tâm Như Hoắc Kiến Hoa

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