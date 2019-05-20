Dương Mịch lần đầu đáp trả tin đồn hẹn hò với Hoắc Kiến Hoa

Trước tin đồn phá vỡ hạnh phúc gia đình Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm như, cuối cùng Dương Mịch cũng đã lên tiếng.
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Sau khi Dương Mịch – Lưu Khải Uy chính thức ly hôn, có nhiều tin đồn nữ diễn viên họ Dương hẹn hò với người này người kia nhưng cô chưa một lần lên tiếng thừa nhận. Gần đây, có nguồn tin cho rằng Dương Mịch đang qua lại với Hoắc Kiến Hoa và là nguyên nhân khiến gia đình Lâm Tâm Như tan vỡ.
Đứng trước tin đồn này, Lâm Tâm Như đứng về phía chồng và hết sức ủng hộ bộ phim mới có sự góp mặt của Dương Mịch và Hoắc Kiến Hoa. Tuy nhiên, điều này vẫn không thể dẹp yên tin đồn Dương Mịch đang qua lại với Hoắc Kiến Hoa.
Mới đây, một phóng viên đã trực tiếp hỏi Dương Mịch về mối quan hệ với Hoắc Kiến Hoa. Nữ diễn viên họ Dương khẳng định rằng cô và nam tài tử họ Hoắc chỉ là anh em nhiều năm. Do hai người hợp tác ăn ý trong nhiều tác phẩm nên nhiều người tin rằng họ có tình ý với nhau.
Sau lời khẳng định này của Dương Mịch, nhiều fan của cặp đôi Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như đã có thể yên tâm phần nào cho hạnh phúc của thần tượng.