Sau khi những bức ảnh tình tứ với chồng của bạn thân lan truyền trên mạng, hoa đán TVB Diêu Tử Linh đã đưa ra những lời giải thích đầu tiên.
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Sau vài giờ bị phát tán những hình ảnh nhạy cảm với Raymond, hoa đán TVB Diêu Tử Linh đã xuất hiện và giải thích mọi chuyện. Cô thừa nhận có hẹn hò với Raymond, chồng của Sarika.
Bên cạnh đó, Diêu Tử Linh cũng cho biết mình là nạn nhân của sự việc này. Cụ thể, vào thời điểm đó Raymond đã khiến cô tin rằng anh và vợ đang trong giai đoạn ly thân. Những lời nói của Raymond khiến hoa đán TVB tin rằng anh và vợ không còn ở bên nhau. Người đẹp TVB nhấn mạnh: “Lúc đó tôi đã tin rằng cả hai đã ly thân. Đó là thông tin tôi nhận được”.
Nói về tình bạn với Sarika, Diêu Tử Linh cho biết hiện nay hai người là bạn bè bình thường. Sarika biết chuyện cô và Raymond hẹn hò với nhau. Hiện nay Diêu Tử Linh và Raymond cũng đã chấm dứt mối quan hệ. Sau khi những tấm hình này bị rò rỉ, hoa đán TVB đã liên lạc với Raymond nhưng khi được hỏi đối phương có xin lỗi không thì cô không trả lời.