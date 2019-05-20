Bị tung ảnh nóng với chồng bạn thân, hoa đán TVB nói mình cũng là 'nạn nhân'

Sao quốc tế 20/05/2019 08:58

Sau khi những bức ảnh tình tứ với chồng của bạn thân lan truyền trên mạng, hoa đán TVB Diêu Tử Linh đã đưa ra những lời giải thích đầu tiên.

Sau vài giờ bị phát tán những hình ảnh nhạy cảm với Raymond, hoa đán TVB Diêu Tử Linh đã xuất hiện và giải thích mọi chuyện. Cô thừa nhận có hẹn hò với Raymond, chồng của Sarika.

Bị tung ảnh nóng với chồng bạn thân, hoa đán TVB nói mình cũng là 'nạn nhân' - Ảnh 1

Bị tung ảnh nóng với chồng bạn thân, hoa đán TVB nói mình cũng là 'nạn nhân' - Ảnh 2
Lộ ảnh giường chiếu với chồng của bạn thân, hoa đán TVB cho rằng mình cũng là nạn nhân

Bên cạnh đó, Diêu Tử Linh cũng cho biết mình là nạn nhân của sự việc này. Cụ thể, vào thời điểm đó Raymond đã khiến cô tin rằng anh và vợ đang trong giai đoạn ly thân. Những lời nói của Raymond khiến hoa đán TVB tin rằng anh và vợ không còn ở bên nhau. Người đẹp TVB nhấn mạnh: “Lúc đó tôi đã tin rằng cả hai đã ly thân. Đó là thông tin tôi nhận được”.

Bị tung ảnh nóng với chồng bạn thân, hoa đán TVB nói mình cũng là 'nạn nhân' - Ảnh 3
Sau khi ảnh nóng bị lan truyền trên mạng, Diêu Tử Linh đã có mặt tại TVB trả lời phỏng vấn
Bị tung ảnh nóng với chồng bạn thân, hoa đán TVB nói mình cũng là 'nạn nhân' - Ảnh 4
Cô nói rằng khi qua lại với Raymond, cô nghĩ hai vợ chồng họ đã ly thân
Bị tung ảnh nóng với chồng bạn thân, hoa đán TVB nói mình cũng là 'nạn nhân' - Ảnh 5
Hiện nay, Diêu Tử Linh và Raymond cũng đã chia tay

Nói về tình bạn với Sarika, Diêu Tử Linh cho biết hiện nay hai người là bạn bè bình thường. Sarika biết chuyện cô và Raymond hẹn hò với nhau. Hiện nay Diêu Tử Linh và Raymond cũng đã chấm dứt mối quan hệ. Sau khi những tấm hình này bị rò rỉ, hoa đán TVB đã liên lạc với Raymond nhưng khi được hỏi đối phương có xin lỗi không thì cô không trả lời.

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